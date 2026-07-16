Estados Unidos acuña una moneda de un dólar con la cara de Donald Trump: cuándo se lanzará

Estados Unidos comenzó la acuñación de una nueva moneda de un dólar con la imagen del presidente Donald Trump , una emisión especial que forma parte de las celebraciones por el 250° aniversario de la independencia del país. La pieza será comercializada durante el otoño boreal y estará destinada principalmente al mercado de coleccionistas.

El anuncio fue realizado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien explicó que la moneda integra el programa oficial del Semiquincentenario y busca rendir homenaje a la historia y a los valores fundacionales de Estados Unidos.

La fabricación se lleva adelante en la Casa de la Moneda de Filadelfia y, según precisaron las autoridades, no tendrá una circulación masiva como medio de pago habitual.

Si bien fue presentada como una moneda "dorada" de un dólar , el Departamento del Tesoro aclaró que no está elaborada en oro, sino en una aleación de metales con acabado de apariencia similar.

En el anverso se observa el retrato de Trump con traje y corbata, acompañado por la inscripción "Liberty", las fechas 1776-2026, el lema "In God We Trust" y las iniciales del escultor Joseph F. Menna. En el reverso, en tanto, se mantiene el tradicional diseño del águila calva estadounidense, que luce un escudo con el número 250, además del valor nominal y la leyenda "E Pluribus Unum".

La iniciativa, sin embargo, abrió un intenso debate jurídico. El Código de Estados Unidos establece que únicamente las personas fallecidas pueden aparecer retratadas en monedas y billetes oficiales, lo que despertó cuestionamientos sobre la validez de incluir la imagen de un presidente en funciones.

Frente a esas críticas, el Departamento del Tesoro sostuvo que la emisión se encuentra respaldada por la Ley de Rediseño de Monedas Coleccionables en Circulación de 2020, que autoriza la creación de diseños especiales vinculados al Semiquincentenario durante un período limitado.

La moneda con el rostro de Trump forma parte de un programa más amplio que también contempla nuevas ediciones de las series American Buffalo, American Eagle, Morgan & Peace y American Innovation, además de medallas y colecciones especiales inspiradas en diseños históricos de la numismática estadounidense.