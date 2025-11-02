El Financial Times asegura que Donald Trump busca que otros países adopten el dólar como moneda oficial y que Argentina sería el primero

De acuerdo al Financial Times, varios funcionarios de EE.UU. ven a Argentina como el principal candidato para dolarizar su economía por la "frecuente pérdida de confianza en el peso".

Un artículo publicado este domingo en el Financial Times reveló que el gobierno de Donald Trump está analizando la posibilidad de fomentar que otros países adopten el dólar como su moneda oficial como estrategia para frenar el dominio global de China. El mismo asegura que Argentina es uno de los principales candidatos donde la administración estadounidense buscaría promover esta medida.

Desde agosto, funcionarios del gobierno estadounidense mantuvieron encuentros con Steve Hanke, un economista especializado en dolarización, quien confirmó que la política se está tomando "muy en serio", aunque "aún está en progreso".

La Casa Blanca está preocupada por la presión de Beijing para que los mercados emergentes usen menos el dólar en las transacciones internacionales. El presidente Trump "ha afirmado repetidamente su compromiso con mantener la fuerza y el poder del dólar", según Kush Desai, subsecretario de prensa de la Casa Blanca.

¿Por qué Argentina sería el principal candidato para adoptar al dólar? De acuerdo a la publicación, varios funcionarios de EE.UU. ven a Argentina como el principal candidato debido a la "frecuente pérdida de confianza en el peso". Hanke coincidió, ubicando a Argentina a la cabeza de una lista que incluye a Líbano, Pakistán y Venezuela.

Tanto el gobierno argentino como el de Estados Unidos señalaron que la medida no está en consideración inmediata. Por su parte, a principios de octubre, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó: "Hay muchas maneras de dolarizar, pero nosotros creemos que ahora no tenemos los dólares suficientes para hacerlo”.