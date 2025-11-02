El Financial Times asegura que Donald Trump busca que otros países adopten el dólar como moneda oficial y que Argentina sería el primero
De acuerdo al Financial Times, varios funcionarios de EE.UU. ven a Argentina como el principal candidato para dolarizar su economía por la "frecuente pérdida de confianza en el peso".
Un artículo publicado este domingo en el Financial Times reveló que el gobierno de Donald Trump está analizando la posibilidad de fomentar que otros países adopten el dólar como su moneda oficial como estrategia para frenar el dominio global de China. El mismo asegura que Argentina es uno de los principales candidatos donde la administración estadounidense buscaría promover esta medida.
Desde agosto, funcionarios del gobierno estadounidense mantuvieron encuentros con Steve Hanke, un economista especializado en dolarización, quien confirmó que la política se está tomando "muy en serio", aunque "aún está en progreso".
La Casa Blanca está preocupada por la presión de Beijing para que los mercados emergentes usen menos el dólar en las transacciones internacionales. El presidente Trump "ha afirmado repetidamente su compromiso con mantener la fuerza y el poder del dólar", según Kush Desai, subsecretario de prensa de la Casa Blanca.
¿Por qué Argentina sería el principal candidato para adoptar al dólar?
De acuerdo a la publicación, varios funcionarios de EE.UU. ven a Argentina como el principal candidato debido a la "frecuente pérdida de confianza en el peso". Hanke coincidió, ubicando a Argentina a la cabeza de una lista que incluye a Líbano, Pakistán y Venezuela.
Tanto el gobierno argentino como el de Estados Unidos señalaron que la medida no está en consideración inmediata. Por su parte, a principios de octubre, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó: "Hay muchas maneras de dolarizar, pero nosotros creemos que ahora no tenemos los dólares suficientes para hacerlo”.
Mientras tanto, el Financial Times mencionó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que la dolarización condenaría a Argentina a un "bajo crecimiento" al obligarla a adoptar las políticas monetarias de la Reserva Federal de EE.UU.
De hecho, el abogado Jay Newman sostuvo que la dolarización es lo que Argentina "debe hacer si quiere romper el círculo", advirtiendo que, sin ella, "cada vez que inyectás dólares en la economía, la oligarquía y todos aquellos que tienen una cuenta bancaria en el exterior se los llevan". Hanke calculó que el 76% de la deuda argentina desde 1995 ha desaparecido debido a la fuga de capitales por la desconfianza en el peso.