ARCA: cómo evitar las multas de $400.000 por incumplimientos fiscales

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) —organismo que reemplazó a la AFIP— estableció nuevas escalas de sanciones para contribuyentes que no cumplan con determinadas obligaciones impositivas. Con la actualización de los montos, algunas multas pueden superar los $400.000, incluso por infracciones formales.

Estas penalidades se vinculan principalmente con retrasos o incumplimientos en la presentación de declaraciones juradas, la actualización de datos fiscales o la falta de información requerida por el organismo.

Uno de los casos más comunes de sanción es la falta de presentación de declaraciones juradas en tiempo y forma. Con la actualización de la normativa, las multas aumentaron de forma significativa.

Este incremento forma parte de la actualización de la legislación tributaria que busca adecuar los montos a la inflación acumulada en los últimos años.

Para personas humanas, la sanción pasó de $200 a $220.000.

Además de las declaraciones juradas, ARCA contempla multas por otros incumplimientos formales. Entre ellos se encuentran:

No responder a requerimientos del organismo.

Incumplir con regímenes informativos obligatorios.

No actualizar el domicilio fiscal o datos del contribuyente.

Dependiendo de la gravedad del caso, las sanciones pueden ir desde $150.000 hasta $2.500.000, e incluso alcanzar cifras mucho más altas en situaciones agravadas.

En algunos regímenes informativos específicos, las multas pueden escalar hasta $35 millones, especialmente cuando se trata de incumplimientos reiterados o de gran magnitud.

Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)

Las nuevas reglas forman parte de una actualización de la Ley de Procedimiento Tributario, que incrementó los valores de las multas que durante años habían quedado desactualizados. Algunos montos incluso se multiplicaron más de cien veces respecto a los valores anteriores.

Además, el sistema prevé que el organismo pueda analizar cada caso antes de aplicar la sanción, teniendo en cuenta factores como el tiempo de demora y si el incumplimiento fue ocasional o reiterado.

Desde el ámbito tributario señalan que la actualización busca fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales y reducir las irregularidades en el sistema.

Sin embargo, especialistas advierten que el fuerte aumento de las sanciones podría impactar especialmente en profesionales independientes, monotributistas y pequeñas empresas, ya que incluso un retraso administrativo podría derivar en multas de cientos de miles de pesos.