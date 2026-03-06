ARCA actualizó los montos de transferencias que se informan en marzo

Durante marzo de 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) mantiene los montos a partir de los cuales bancos, billeteras virtuales y otras entidades financieras deben informar automáticamente los movimientos de sus clientes. Los límites se aplican a transferencias , saldos bancarios y operaciones financieras que superen determinados valores.

Estos topes forman parte del sistema de control fiscal que permite al organismo monitorear movimientos de dinero de gran volumen. Cuando una operación supera los umbrales establecidos, las entidades financieras están obligadas a reportar la información correspondiente.

Para el tercer mes del año, ARCA estableció nuevos límites a partir de los cuales las entidades deben enviar datos de sus clientes. Estos valores son considerablemente más altos que los que existían anteriormente.

Si la transferencia excede el monto establecido por ARCA, las billeteras virtuales deberán enviar información al ARCA sobre la cuenta involucrada. Foto: Naranja x

Las billeteras virtuales deberán enviar información al ARCA sobre aquellas cuentas que superen los $700.000 de saldo y los $400.000 de transacciones. Foto: Naranja x

Estos límites no implican que la operación esté prohibida. Simplemente determinan cuándo las entidades financieras deben enviar información al organismo recaudador.

Qué puede pedir ARCA si detecta una transferencia inusual

Si una operación supera los montos habituales o genera dudas sobre el origen del dinero, ARCA puede solicitar documentación adicional para justificar los fondos.

Entre los comprobantes que suelen requerirse se encuentran:

facturas emitidas

recibos de honorarios

boletos de compraventa de inmuebles o vehículos

comprobantes de préstamos declarados

certificaciones contables

Además, las entidades financieras deben informar ciertos datos vinculados a las cuentas de sus clientes, como el tipo y número de cuenta, la CVU o CBU, los titulares involucrados y los montos totales de ingresos y egresos registrados durante el período.

También se reporta el saldo final mensual de las cuentas al último día hábil del mes.

Qué hacer si una transferencia queda retenida

Cuando una operación es bloqueada de manera preventiva por una entidad financiera, el titular de la cuenta debe presentar la documentación que justifique el origen de los fondos.

En estos casos, los especialistas recomiendan:

entregar los comprobantes solicitados por el banco

avisar previamente si se espera recibir una transferencia de monto elevado

evitar dividir una operación grande en varias transferencias más pequeñas

Este último punto es importante, ya que el fraccionamiento de operaciones puede generar más alertas dentro del sistema de control.

Por último, es importante recordar que los montos definidos por ARCA se relacionan con el deber de información de las entidades financieras. Sin embargo, cada banco o billetera virtual puede aplicar controles internos adicionales y pedir explicaciones incluso por montos menores si detecta movimientos que no coinciden con el perfil económico del cliente.