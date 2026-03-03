Monotributo: la aclaración clave de ARCA sobre la recategorización automática

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) puso paños fríos tras la difusión de versiones que advertían sobre recategorizaciones automáticas en el Monotributo por movimientos en billeteras virtuales. El organismo aclaró qué datos utiliza para los cruces fiscales y negó que se analicen transferencias personales para definir cambios de categoría.

Desde la Oficina de Respuesta Oficial señalaron que ARCA no utiliza transferencias personales —como préstamos, regalos, propinas o dinero transferido entre cuentas propias— para determinar una recategorización .

ARCA aclaró que no se realizan categorizaciones por los montos de las transferencias virtuales, sino de cobros.

El análisis se centra exclusivamente en operaciones comerciales cobradas por medios electrónicos, como tarjetas de crédito, débito y pagos con código QR. El cruce de información compara esos cobros con la facturación efectivamente declarada por el contribuyente.

Si el organismo detecta que un monotributista percibió ingresos por medios electrónicos por un monto superior al declarado, envía una notificación y otorga un plazo de 15 días para justificar la diferencia.

Solo si no recibe una explicación respaldada puede avanzar con una recategorización de oficio. El procedimiento, remarcan, no es automático y contempla una instancia previa de descargo.

Transferencias bancarias y billeteras virtuales

ARCA también aclaró que la información sobre transferencias bancarias o entre billeteras virtuales se reporta únicamente a partir de montos elevados. Según indicaron oficialmente, no se informan movimientos por debajo de los 50 millones de pesos mensuales.

De este modo, transferencias habituales entre familiares o entre cuentas propias no forman parte del esquema de fiscalización vinculado a la recategorización.

Cómo funciona la recategorización del Monotributo

La recategorización del Monotributo es un procedimiento semestral previsto por la normativa vigente. Puede realizarse de manera voluntaria, cuando el contribuyente revisa la facturación de los últimos doce meses y se inscribe en la categoría correspondiente.

En caso de no hacerlo, ARCA tiene la facultad de recategorizar de oficio, pero únicamente en función de información fiscal disponible y vinculada a la actividad económica declarada.

Desde el Gobierno insistieron en que las versiones sobre un supuesto uso “ilegal” de datos de transferencias personales son “categóricamente falsas” y reiteraron que el objetivo es controlar ingresos comerciales no facturados y corregir inconsistencias tributarias, sin afectar movimientos financieros ajenos a la actividad económica registrada.