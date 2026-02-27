Monotributo: qué hacer si ARCA te envía una notificación por ingresos detectados

El abogado tributarista Diego Fraga advirtió que ARCA intensificó los cruces de información sobre movimientos en billeteras virtuales y cuentas bancarias durante 2024 y 2025, lo que podría derivar en recategorizaciones o exclusiones de oficio del monotributo con notificaciones electrónicas y un plazo de 15 días para presentar descargos y evitar sanciones.

“Puede generar problemas esto. Acá todavía no hay información tan clara porque, por un lado, ha saltado en las redes, han aparecido casos de gente que se queja porque hubo cruces desde ARCA , que siempre existieron, pero ahora pareciera que son unos cruces nuevos que dan lugar a recategorizaciones automáticas o expulsiones automáticas, entre comillas, del monotributo”, explicó en MDZ Radio .

Según detalló, el mecanismo sería el siguiente: “Desde ARCA constatan el ingreso de dinero que consideran que excede una determinada categoría del monotributo o que implica que el contribuyente no debería estar en ese régimen, entonces mandan una notificación y te dan 15 días para que presentes prueba y si no, te consideran recategorizado o excluido”.

Fraga señaló que existen dudas sobre qué información se toma en cuenta. “Tengo datos contradictorios: desde adentro del organismo me han dicho que no toman en cuenta todos los ingresos”, indicó, y planteó que sería problemático computar cualquier acreditación como si fuera facturación omitida. “Si te tomaran todo eso y te lo tomaran como una presunción de que tenés que estar en otra categoría o que tenés que estar fuera del monotributo, es medio complicado”.

El tributarista remarcó el impacto que puede tener una exclusión. “Todos sabemos que es salir del monotributo y entrar en el universo de los autónomos es como pasar al infierno, porque empezás a pagar muchos más impuestos nacionales, después te empiezan a hacer retenciones provinciales que después no las recuperás”.

Sobre el cruce de datos, precisó: “Solo se estarían cruzando datos de cobros a través de tarjeta de débito, crédito o QR y no cualquier tipo de transferencia como es lo que ha trascendido en redes”. Y explicó que el organismo “cruza la categoría del sujeto en el monotributo” con los ingresos detectados y, si resultan superiores a los topes, “te recategorizo en la categoría C, tenés 15 días para aportarme la documentación que demuestre lo contrario”.

Plazo breve, presunción e impacto fiscal

En ese punto, cuestionó la carga probatoria. “Estamos invirtiendo la presunción de inocencia y tenemos que demostrar nosotros que no estamos en infracción”.

Como recomendación, enfatizó: “Primera recomendación, estar muy atentos a las notificaciones que llegan al domicilio fiscal electrónico” y, ante una intimación, “buscar toda la documentación que permita probar que esas transferencias, ingresos o lo que sea, no son parte de tu actividad”.

Respecto de los montos que activan reportes, aclaró: “Eso siempre se va actualizando, y ahora creo que el de las billeteras virtuales está en 50 millones, no lo tengo acá presente pero era un número alto”.