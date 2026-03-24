ARCA: los movimientos bancarios y los montos que activan los controles fiscales

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) mantiene un sistema de monitoreo sobre las operaciones financieras que realizan los usuarios en bancos y billeteras virtuales . En 2026, el organismo actualizó los montos a partir de los cuales las entidades deben informar automáticamente los movimientos, lo que puede derivar en controles fiscales.

De acuerdo con la normativa vigente, los bancos y plataformas financieras deben reportar a ARCA cuando los movimientos superan determinados límites mensuales.

Para personas físicas , los principales umbrales son:

En el caso de personas jurídicas , los límites son más bajos, con topes de $30.000.000 para la mayoría de las operaciones.

El régimen no implica un impuesto automático ni una penalidad directa. Se trata de un sistema de información obligatoria, mediante el cual bancos, billeteras virtuales y otras entidades reportan los movimientos cuando superan esos montos.

A partir de esos datos, ARCA puede analizar inconsistencias entre los ingresos declarados y los movimientos reales de dinero, lo que puede derivar en fiscalizaciones o requerimientos adicionales.

Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ARCA.

Incluso las transferencias entre cuentas del mismo titular están alcanzadas por este control. Si superan los límites establecidos, también pueden ser informadas al organismo.

En términos generales, el umbral clave se ubica en los $50 millones mensuales para personas humanas, tanto en bancos como en billeteras virtuales.

De esta manera, ARCA refuerza el control sobre las operaciones financieras en Argentina, con foco en grandes movimientos de dinero y en la detección de posibles irregularidades fiscales.