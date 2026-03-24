Cómo rastrear el envío de pañales de PAMI y qué hacer si no llegaron

PAMI entrega pañales a domicilio y permite rastrear el envío desde la app Mi PAMI. Cómo seguir el pedido y qué hacer si no llegaron.

La app Mi PAMI permite rastrear el estado del envío de pañales en tiempo real sin necesidad de ir a la agencia.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) continúa entregando pañales y apósitos descartables de manera gratuita a los afiliados que cumplan ciertos requisitos. Actualmente, la entrega de los Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D) para afiliados se realiza directamente en el lugar de residencia declarado en PAMI.

El organismo permite hacer un seguimiento del envío en tiempo real sin necesidad de llamar a la agencia. Para esto, se debe ingresar a la aplicación de Mi PAMI o desde el portal web con número de afiliado y DNI, luego buscar en la sección de "Mis entregas" en el menú principal y ver el estado actualizado del pedido.

Este seguimiento contempla posibles estados del pedido de pañales. El primero es "en preparación", que indica que el paquete aún no ha sido enviado. El segundo "en camino", que indica que el repartidor ya posee el producto y finalmente, "entregado" tras la recepción. En el caso de que no se hayan podido entregar, esta nueva función también emite un aviso.

pañales pami depósito (6) PAMI provee hasta 90 pañales mensuales a domicilio a los afiliados cuya patología lo indique con orden médica electrónica. Rodrigo D'Angelo / MDZ Quiénes pueden recibir pañales de PAMI PAMI provee mensualmente hasta 90 higiénicos absorbentes a los afiliados cuya patología lo indique. El trámite lo inicia el médico de cabecera habilitado en el sistema de Orden Médica Electrónica, no el afiliado. La orden debe completarse con todos los campos requeridos: diagnóstico, módulo de HAD, cantidad, domicilio y contacto. El médico debe emitir una nueva orden cada tres meses o ante un cambio de módulo o cantidad. El afiliado no necesita realizar ninguna gestión en agencia o UGL.