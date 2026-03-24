Anses actualiza la AUH en abril: cuánto cobrarán las familias con el nuevo dato de inflación

Anses aplicará un aumento del 2,9% a la AUH en abril en base al IPC de febrero del Indec. Cuánto cobrarán las familias y quiénes tienen derecho.

Anses actualizará la AUH en abril con un incremento del 2,9% en base al IPC de febrero del Indec. Foto: Archivo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará un incremento del 2,9% en abril a la Asignación Universal por Hijo ( AUH), en función del Índice de Precios al Consumidor de febrero comunicado por el Indec. Siguiendo la fórmula de movilidad, el aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el IPC de dos meses atrás.

Cuánto cobra la AUH en abril 2026 Con el incremento del 2,9%, la Asignación Universal por Hijo pasará de $132.814 a $136.666 por hijo. Como todos los meses, los titulares cobran el 80% de forma directa y el 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH con los datos de salud y escolaridad de cada hijo. Por lo que el monto en mano queda en $109.332.

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, también se aplica el incremento del 2,9%. El monto total es de $447.022, con un pago mensual directo de $357.617,60.

Anses permite a ciertos madres y padres cobrar la AUH Foto: Télam La AUH pasará de $132.814 a $136.666 por hijo en abril 2026 con el nuevo aumento de Anses. Foto: Archivo Qué es la AUH y quiénes pueden cobrarla La Asignación Universal por Hijo es una suma mensual que Anses paga por cada hijo menor de 18 años cuyos progenitores estén desocupados, tengan empleos informales o sean trabajadores del servicio doméstico. Para hijos con discapacidad no hay límite de edad.