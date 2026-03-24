Cambia el plazo fijo: banco por banco, cuánto se gana con $3.000.000 a 30 días

Las tasas de plazo fijo continúan bajando y entre los principales bancos que operan en el país el rendimiento más alto lo ofrece Banco Provincia con el 25%, seguido por Banco Macro con el 24%, ICBC con el 23,5%, BBVA y Banco Nación con el 23%, Credicoop y Santander con el 22%, y Banco Ciudad y Banco Galicia con el 21%.

La tendencia a la baja hace que los pequeños ahorristas reconsideren el plazo fijo tradicional como herramienta de inversión. Sin embargo, sigue siendo un método que aporta seguridad al garantizar el retorno del capital invertido más un interés conocido de antemano, lo que lo convierte en una opción válida para los perfiles más conservadores.

Quienes buscan mejores tasas pueden encontrarlas entre los bancos más pequeños y otras entidades financieras. El rendimiento más alto actualmente lo ofrecen Banco VOII y Meridian con el 30%, seguidos por CMF y Banco Del Sol con el 29%, y Banco Dino y Barcor con el 27%.

Los plazos fijos son una buena opción para los pequeños ahorristas. Foto: Shutterstock Los plazos fijos son una buena opción para los pequeños ahorristas. Foto: Shutterstock Plazo fijo: cuánto se gana con $3.000.000 a 30 días En los bancos que ofrecen la tasa más alta del 30% se proyecta una ganancia de $73.973, con un total de $3.073.973 al vencimiento. En los bancos que ofrecen el 25%, la ganancia es de $61.644 y el total de $3.061.644. En los bancos con la tasa más baja del 21%, el rendimiento cae a $51.781, con un total de $3.051.781. La diferencia entre el banco que más paga y el que menos paga es de más de $22.000 en un solo mes sobre la misma inversión.