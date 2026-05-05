Nuevo plazo fijo: las tasas de mayo, banco por banco

El plazo fijo en mayo presenta tasas dispares; mientras algunos bancos superan el 25%, las entidades principales se ubican por debajo del 20%.

Las tasas de plazo fijo en pesos muestran en mayo una fuerte dispersión entre entidades. Según los datos informados al Banco Central de la República Argentina (BCRA) bajo el Régimen de Transparencia, algunos bancos ya superan el 25% de TNA, mientras que las principales entidades se mantienen por debajo del 20%.

Tasas de plazo fijo: comparativa mayo 2026 Banco de la Nación Argentina: 18,5%

Banco Galicia: 18,25%

BBVA Argentina: 18,75%

Banco Santander Argentina: 15%

Banco Provincia: 19,5%

Banco Macro: 19%

ICBC Argentina: 18,8%

Banco Ciudad: 18%

Banco Credicoop: 17,5% En el caso de bancos que permiten constituir plazos fijos online sin ser cliente:

Banco Bica: 23%

Banco CMF: 23,25%

Banco de Comercio: 21%

Banco de Córdoba: 20,75%

Banco del Chubut: 20,5%

Banco del Sol: 22%

Banco Hipotecario: hasta 21,5%

Banco Mariva: hasta 22%

Banco Masventas: hasta 25%

Banco Meridian: 24%

Banco VOII: 25%

Bibank: 24%

Crédito Regional Compañía Financiera: hasta 25,25%

Reba Compañía Financiera: 25% El plazo fijo es uno de los métodos de ahorro más elegidos. Foto: Shutterstock Los bancos grandes pagan menos del 20% anual, con rendimientos mensuales que rondan el 1,2% al 1,6%. Foto: Archivo

Plazo fijo vs. Inflación: un análisis de rendimiento Más allá de las tasas, el rendimiento real sigue siendo una variable clave. El último dato de inflación informado por el Indec fue del 3,4% mensual, lo que indica que, en muchos casos, los plazos fijos apenas logran empatar o incluso quedan por debajo del avance de los precios.

Esto implica que, aunque el capital crece en términos nominales, el poder de compra puede no aumentar en la misma proporción. Por eso, al momento de elegir dónde invertir, no solo importa la tasa ofrecida, sino también cómo se posiciona frente a la inflación.