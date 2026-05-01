Cambió el plazo fijo: banco por banco, las nuevas tasas de mayo

Mayo arranca con nuevas tasas de plazo fijo y el panorama sigue mostrando una tendencia a la baja. A pesar de esto, esta herramienta sigue siendo una de las más utilizadas por los pequeños ahorristas. En este sentido, conocer el ranking antes de decidir puede significar miles de pesos extra al mes.

Mayo arranca con nuevas tasas de plazo fijo y el panorama sigue mostrando una tendencia a la baja. A pesar de eso, sigue siendo una de las herramientas más elegidas por pequeños ahorristas. En este sentido, conocer el ranking antes de decidir puede significar miles de pesos extra al mes.

Los datos son reportados por los propios bancos al Banco Central de la República Argentina en cumplimiento del Régimen Informativo de Transparencia y corresponden a plazos fijos de $100.000 intransferibles a 30 días.

Quienes priorizan operar en los grandes bancos deben tener en cuenta que hoy ofrecen algunas de las tasas más bajas del mercado. A la cabeza se ubica Banco Provincia con una TNA del 19,5%, seguido por Banco Macro (19%), ICBC Argentina (18,8%) y BBVA Argentina (18,75%). Más atrás aparecen Banco Nación (18,5%), Banco Galicia (18,25%) y Banco Ciudad (18%). En el tramo inferior del grupo, Banco Credicoop ofrece 17,5%, mientras que Banco Santander Argentina queda en el último lugar con apenas 15%.

Las tasas de plazo fijo se encuentran parejas a la inflación de octubre que se anunciará hoy. Foto: Shutterstock Las entidades más chicas vuelven a liderar con las tasas más altas del mercado. Foto: Shutterstock

Los bancos más chicos, las tasas más altas

Como viene ocurriendo en los últimos meses, las entidades más pequeñas vuelven a destacarse por ofrecer los rendimientos más altos en plazos fijos. En mayo, el ranking lo lideran Banco VOII y Crédito Regional, ambos con tasas que rondan el 25% TNA, este último incluso con un plus para no clientes. En ese mismo nivel se ubica REBA Compañía Financiera con 25%.

Un escalón por debajo aparecen Banco MasVentas (hasta 25% para no clientes), Banco Meridian y BiBank, todos con tasas cercanas al 24%. También se suman Banco CMF (23,25%) y Banco BICA (23%), consolidando el grupo de entidades con mejores rendimientos.

Más atrás, pero aún por encima de los grandes bancos, se ubican Banco del Sol (22%), Banco Mariva (hasta 22% para no clientes), Banco de Comercio y Banco Provincia de Tierra del Fuego, ambos con 21%.

Qué tener en cuenta

La brecha entre el banco que menos paga y el que más ofrece ya supera los 10 puntos porcentuales, una diferencia clave al momento de invertir. En un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días, esa distancia puede traducirse en más de $8.000 de ganancia adicional en apenas un mes. A mayor capital, el impacto crece de forma directa, por lo que comparar tasas antes de decidir dónde colocar el dinero puede marcar una diferencia significativa en el rendimiento final.