Se mueve el plazo fijo: el banco que más paga por $1.000.000

El plazo fijo atraviesa un momento de cambios, con tasas que se ajustan en los principales bancos y una fuerte competencia por parte de entidades más pequeñas. En este escenario, comparar rendimientos se vuelve clave para quienes buscan una inversión simple y previsible.

Las tasas informadas por las entidades al Banco Central de la República Argentina (BCRA) muestran una marcada diferencia entre los bancos con mayor volumen de depósitos y aquellos que buscan captar nuevos clientes con mejores condiciones.

Entre las entidades con mayor volumen de depósitos, las tasas se mantienen en niveles moderados. El Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Macro lideran este grupo con una TNA del 21,5%, seguidos por el Banco ICBC con 19,75%.

Por debajo aparecen el Banco Nación y el Banco Ciudad, ambos con tasas cercanas al 19%, mientras que el BBVA ofrece un 18,75% y el Banco Galicia un 18,25%. En el caso del Banco Santander, la tasa es una de las más bajas del sistema, con un 15% anual.

Invertir un millón de pesos en plazo fijo a 30 días en los bancos más grandes deja rendimientos mensuales que van desde los $12.500 en el Banco Santander (15% TNA) hasta los $17.916 en el Banco Provincia y Banco Macro (21,5% TNA). En el rango intermedio, el ICBC paga unos $16.458, mientras que Nación y Ciudad rondan los $15.833.

Las tasas de plazo fijo se encuentran parejas a la inflación de octubre que se anunciará hoy. Foto: Shutterstock Analizar las opciones disponibles y elegir la mejor tasa se vuelve determinante para maximizar el rendimiento. Foto: Shutterstock

Las tasas más altas del mercado

La diferencia se hace evidente al mirar las entidades más chicas y financieras. Allí, las tasas escalan hasta el 25% anual, lideradas por bancos como Banco Voii, Reba, Crédito Regional y Banco Masventas.

También se destacan Banco Meridian con hasta 25%, Banco Bica y Banco del Sol con 24%, y Bibank, que se mantiene en ese mismo nivel. En un escalón intermedio aparecen opciones como Banco CMF (23,25%) y Banco del Chubut (22%).

También se destacan Banco Meridian con hasta 25%, Banco Bica y Banco del Sol con 24%, y Bibank, que se mantiene en ese mismo nivel. En un escalón intermedio aparecen opciones como Banco CMF (23,25%) y Banco del Chubut (22%).

En las entidades financieras más chicas, los rendimientos mensuales superan ampliamente a los de los bancos tradicionales. Con una TNA del 25%, un plazo fijo de $1.000.000 deja alrededor de $20.833 al mes. En el caso de entidades con tasas del 24%, la ganancia ronda los $20.000 mensuales. Más abajo, entidades como Banco CMF paga unos $19.375, mientras que Banco del Chubut, con una TNA del 22%, otorga cerca de $18.333.