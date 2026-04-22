Jubilaciones de Anses: de cuánto será la jubilación mínima en mayo de 2026

La Anses aplica un nuevo aumento en mayo de 2026. Conocé de cuánto será el haber mínimo, bonos y el cronograma de pagos según DNI.

Con el último dato del IPC, los haberes mínimos y máximos de Anses tendrán un incremento del 3,38% el próximo mes.

En mayo, los jubilados y pensionados percibirán un aumento del 3,38% en sus haberes mínimos y máximos. Esta actualización de la Anses, se basa en el dato de inflación de marzo del Indec, bajo el esquema de movilidad vigente.

La jubilación mínima, actualmente en $380.319,31 pasaría a $393.174,10. Además, si se le suma el bono de $70.000 el total a cobrar sería de $463.174,10 en el quinto mes del año.

Cómo quedan las demás prestaciones de Anses El total de la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) se ubicaría en $314.539,28. En caso de sumarse el bono de $70.000, el monto se elevaría a $384.539,28. Este monto equivale al 80% de la jubilación mínima. En tanto, las Pensiones No Contributivas, que representan el 70% de haber mínimo, quedarían en $345.221,87 con el bono refuerzo.

Por su parte, el tope máximo jubilatorio se elevará a $2.645.689,38 en mayo. De esta manera, el haber más alto del sistema previsional registra una suba respecto a los $2.559.188,80 que se pagaron durante el mes de abril.

PESOS El cálculo del incremento para mayo toma como base el IPC de marzo informado por el Indec. Archivo MDZ