Jubilaciones de Anses: de cuánto será la jubilación mínima en mayo de 2026
La Anses aplica un nuevo aumento en mayo de 2026. Conocé de cuánto será el haber mínimo, bonos y el cronograma de pagos según DNI.
En mayo, los jubilados y pensionados percibirán un aumento del 3,38% en sus haberes mínimos y máximos. Esta actualización de la Anses, se basa en el dato de inflación de marzo del Indec, bajo el esquema de movilidad vigente.
La jubilación mínima, actualmente en $380.319,31 pasaría a $393.174,10. Además, si se le suma el bono de $70.000 el total a cobrar sería de $463.174,10 en el quinto mes del año.
Cómo quedan las demás prestaciones de Anses
El total de la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) se ubicaría en $314.539,28. En caso de sumarse el bono de $70.000, el monto se elevaría a $384.539,28. Este monto equivale al 80% de la jubilación mínima. En tanto, las Pensiones No Contributivas, que representan el 70% de haber mínimo, quedarían en $345.221,87 con el bono refuerzo.
Por su parte, el tope máximo jubilatorio se elevará a $2.645.689,38 en mayo. De esta manera, el haber más alto del sistema previsional registra una suba respecto a los $2.559.188,80 que se pagaron durante el mes de abril.
Fechas de cobro previstas para mayo
Jubilados que reciben el haber mínimo
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DNI terminados en 0: 11 de mayo
DNI terminados en 1: 12 de mayo
DNI terminados en 2: 13 de mayo
DNI terminados en 3: 14 de mayo
DNI terminados en 4: 15 de mayo
DNI terminados en 5: 18 de mayo
DNI terminados en 6: 19 de mayo
DNI terminados en 7: 20 de mayo
DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo
Jubilados que superan el haber mínimo
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DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo