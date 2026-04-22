Anmat suspendió a una distribuidora de productos médicos mendocina por irregularidades graves

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) oficializó este miércoles la suspensión preventiva de las actividades de dos empresas dedicadas a la importación y distribución de insumos médicos . Una de las medidas afecta directamente a una firma radicada en Mendoza, tras detectarse condiciones de almacenamiento deficientes y fallas en el control de prótesis.

A través de la Disposición 2063/2026, el organismo nacional suspendió la habilitación de Biogamma S.R.L., cuya planta se encuentra en la calle Cervantes al 1800, en el departamento de Godoy Cruz.

La inspección del Instituto Nacional de Productos Médicos (INPM) reveló un escenario preocupante en el establecimiento:

Ante este escenario, el organismo nacional resolvió suspender sus habilitaciones como importadora y distribuidora de productos médicos hasta que acredite el cumplimiento de las condiciones exigidas. En paralelo, se inició un sumario sanitario por incumplimientos a las normas de Buenas Prácticas de Fabricación y almacenamiento.

medicamentos farmacia remedios precios (6).JPG La sede de la firma en Godoy Cruz presentó graves irregularidades en el almacenamiento y trazabilidad de prótesis de cadera. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Sanción a otra importadora por falta de Director Técnico

Por otro lado, mediante la Disposición 2144/2026, la Anmat también intervino sobre la firma Ripezzi S.R.L. (vinculada al grupo Skymedic). En este caso, se prohibió la comercialización de todos sus productos porque la empresa continuó operando y liberando mercadería al mercado sin tener un Director Técnico designado, tras la renuncia de la profesional a cargo en febrero pasado.

Entre los productos que la firma debe retirar del mercado de forma inmediata se encuentran:

RRS HA Long Lasting (lote J843225a)

RRS HA CELLUTRIX (lote 021925b)

Ambas disposiciones marcan el inicio de un sumario sanitario para las empresas involucradas, con el objetivo de deslindar responsabilidades y aplicar las multas correspondientes por el incumplimiento de la Ley de Medicamentos.