Anses: de cuánto es el aumento de la AUH en mayo

Tras completar casi la totalidad de los pagos de abril, los beneficiarios de la AUH recibirán un aumento en sus haberes de mayo . La Anses calcula este nuevo piso salarial sobre la base del índice de precios de marzo, bajo el esquema de movilidad que busca compensar la inflación informada por el Indec.

Con el nuevo incremento del 3,38%, el monto total de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) ascenderá a $141.312,64. Cabe recordar que el organismo liquida mensualmente el 80% de la prestación, por lo que los beneficiarios percibirán de forma efectiva $113.050,11, mientras que el resto se acumula para el cobro de la Libreta al finalizar el año.

En el caso de la AUH por Discapacidad, el monto ascenderá a $459.996,31. Por su parte, la Asignación por Embarazo tendrá el mismo valor que la AUH, con un pago mensual de $113.050,11 tras la retención correspondiente.

El aumento se basa en el último dato de inflación informado por el Indec.

Además, la Asignación Familiar por Hijo se ubicará en $70.642,95, mientras que la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad alcanzará los $223.525,49, según los valores actualizados para mayo .

Este incremento se aplica bajo la nueva fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/24, que determina ajustes mensuales en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. De esta manera, los haberes continúan actualizándose en función de la inflación.

Cuándo se cobra AUH

Como es habitual, el cronograma de pagos se organizará según la terminación del DNI. Para consultar la fecha exacta y el lugar de cobro, los titulares pueden ingresar a Mi Anses utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social, o verificar la información directamente en la web oficial del organismo.