Se mueve el plazo fijo: banco por banco, cuánto paga cada entidad este 20 de abril

El plazo fijo es una herramienta utilizada por los argentinos para proteger sus ahorros ante la inflación. En las últimas semanas, las tasas han mostrado movimientos y los bancos actualizaron sus rendimientos para depósitos a 30 días.

Según los datos informados al Banco Central de la República Argentina (BCRA), las tasas de interés varían considerablemente entre las distintas entidades. Estas diferencias pueden tener un impacto significativo en la rentabilidad final de quienes deciden realizar un plazo fijo , por lo que es importante comparar las ofertas antes de decidir dónde invertir.

Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas se mantienen en niveles moderados . El Banco Nación ofrece una TNA del 19%, mientras que el Santander se ubica en el 16,5% y el Galicia en el 18,25%. En tanto, el Banco Provincia y el Banco Macro lideran este grupo con tasas del 21,5%, seguidos por el BBVA con 20,5% y el ICBC con 19,75%.

Los plazos fijos son una buena opción para los pequeños ahorristas. Foto: Shutterstock

Por fuera de los bancos tradicionales, aparecen opciones más competitivas. Varias entidades financieras que permiten operar de manera online, incluso sin ser cliente, ofrecen rendimientos superiores al 24%.

Entre las tasas más altas se destacan Banco Voii, Reba y Crédito Regional, que alcanzan el 25% de TNA. También sobresalen Banco Meridian con 24,75% y otras entidades como Banco Bica, Banco del Sol y Bibank, que se ubican en el 24%.

En algunos casos, como el Banco Masventas, las tasas llegan hasta el 25% para no clientes, mientras que el Banco Hipotecario ofrece hasta 22,5% en esa modalidad.

Qué tener en cuenta antes de invertir

A la hora de elegir un plazo fijo, no solo importa la tasa. También es clave considerar si el banco permite operar de manera online, si exige ser cliente o si habilita la inversión para nuevos usuarios sin trámites presenciales.

Actualmente, el sistema permite constituir plazos fijos de forma digital, sin costo y sin papeleo, lo que facilita comparar opciones y elegir la más conveniente según el rendimiento.