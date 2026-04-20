Quini 6: un ganador se llevó $377 millones en el Siempre Sale

El Quini 6 dejó un ganador en el Siempre Sale que se llevó más de $377 millones, mientras que los principales pozos quedaron vacantes.

El Quini 6 tuvo una nueva edición este domingo 19 de abril con un pozo millonario en juego. Las principales modalidades volvieron a quedar vacantes y se acumulan para el próximo miércoles, aunque se registró un único ganador en el Siempre Sale.

Resultados del Quini 6: edición 3366 En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números ganadores fueron el 05, 06, 32, 33, 35 y 38, con un pozo de $780.000.000. No se registraron apostadores con seis aciertos, por lo que el premio quedó vacante.

En La Segunda del Quini, los números sorteados fueron el 04, 10, 16, 27, 40 y 41, también con un pozo de $780.000.000. Al igual que en el primer sorteo, no hubo ganadores y el premio volvió a quedar vacante.

La modalidad Revancha puso en juego uno de los pozos más altos de la jornada, con $2.408.558.684,40. Los números fueron el 02, 07, 16, 29, 38 y 45, pero tampoco se registraron ganadores, por lo que el monto se acumuló.

En el Siempre Sale, los números fueron el 07, 11, 12, 26, 30 y 36. En esta ocasión, un apostador de Río Cuarto, Córdoba, logró acertar los seis números y se llevó la totalidad del premio de $377.636.337.