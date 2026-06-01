Quini 6: conocé los resultados del sorteo del 31 de mayo

El Quini 6 volvió a poner en juego millones de pesos este domingo 31 de mayo, pero los principales pozos quedaron vacantes. Solo la modalidad Siempre Sale tuvo ganadores , repartiendo más de $386 millones entre cinco apostadores que acertaron cinco números.

Con los resultados de este nuevo sorteo , el pozo acumulado para la próxima edición, que se realizará el miércoles 3 de junio, alcanzará los $3.800 millones.

Los números sorteados fueron: 16 - 26 - 27 - 30 - 32 - 42. El pozo de $794.387.449,80 quedó vacante al no registrarse ganadores con seis aciertos.

Los números favorecidos fueron: 02 - 14 - 22 - 23 - 24 - 32. Al igual que en la modalidad Tradicional, el premio principal de $794.387.449,80 no tuvo ganadores.

En esta modalidad salieron los números: 00 - 01 - 06 - 09 - 21 - 43. El pozo de $600.000.000 también quedó vacante, por lo que continuará acumulándose para el próximo sorteo.

Cinco nuevos millonarios en el Siempre Sale

La modalidad Siempre Sale tuvo los números 22 - 23 - 34 - 37 - 43 - 44. En este caso, cinco apostadores lograron acertar cinco números y se repartieron el pozo de $386.280.576, por lo que cada uno recibirá $77.256.115,20.

Quini 6 Cinco apostadores lograron llevarse más de $77 millones cada uno en la modalidad Siempre Sale. X

Próximo sorteo

Tras quedar vacantes los principales premios, el próximo sorteo del Quini 6, previsto para el miércoles 3 de junio, pondrá en juego un pozo estimado de $3.800 millones.