Quini 6: un apostador ganó $600 millones en la Revancha

El Quini 6 volvió a entregar premios millonarios este domingo 31 de mayo en un nuevo sorteo que tuvo un único ganador en la modalidad Revancha. En esta oportunidad, tanto el Tradicional Primer Sorteo como La Segunda quedaron vacantes y acumularán un importante pozo para el próximo juego.

Los sorteos del Quini 6 se realizan todos los miércoles y domingos desde las 21.15 y reúnen a miles de apostadores en todo el país.

En el Tradicional Primer Sorteo, los números favorecidos fueron 00, 04, 07, 08, 40 y 45. El pozo de $780 millones quedó vacante al no registrarse ganadores con seis aciertos.

Por su parte, en la modalidad La Segunda del Quini también quedó vacante el premio principal de $780 millones. En este caso, los números sorteados fueron 08, 09, 13, 23, 33 y 45.

La gran noticia de la noche llegó en la modalidad Revancha, donde un apostador de Entre Ríos logró acertar los seis números y se llevó un premio total de $600 millones. Los números sorteados fueron 03, 06, 09, 15, 28 y 43.

Finalmente, en el Siempre Sale hubo 14 apuestas ganadoras con cinco aciertos. Cada una cobrará más de $19 millones. Los números favorecidos fueron 14, 23, 26, 27, 30 y 37.

El plazo fijo es uno de los métodos de ahorro más elegidos. Foto: Shutterstock Los sorteos del Quini 6 se realizan todos los miércoles y domingos a las 21:15 horas. Foto: Shutterstock

Cuándo es el próximo sorteo

Tras quedar vacantes los premios principales, la organización confirmó que el próximo sorteo del Quini 6 se llevará a cabo este domingo 31 de mayo. Para dicha ocasión, el pozo estimado total escalará a la impactante cifra de $2.800 millones.