Resultados Quini 6: números ganadores del sorteo del 24 de mayo

El Quini 6 sorteó más de $9.000 millones y entregó importantes premios en Revancha y Siempre Salen, aunque los pozos principales quedaron vacantes.

Números ganadores del Quini 6 en la edición del 24 de mayo.

Previo al feriado del 25 de mayo, el Quini 6 tuvo una nueva edición este domingo 24 donde puso en juego más de $9.000 millones. Aunque las modalidades más importantes quedaron vacantes, la Revancha y el Siempre Salen entregaron grandes premios.

Resultados Quini 6: edición 24 de mayo En la modalidad Tradicional, los números ganadores fueron 05, 08, 10, 12, 28, 34. En esta categoría, se pusieron en juego alrededor de $780 millones que quedan para el próximo sorteo ya que el pozo no encontró jugadores que acertaran los 6 números.

En la Segunda Vuelta del Quini 6, los números sorteados fueron 18, 12, 08, 36, 15, 21. El pozo fue de alrededor de $780 millones y tampoco encontró ganadores que acertaran los 6 números.

En la modalidad Revancha, los números fueron 08, 12, 15, 18, 21, 36. El premio que superó los $6.621 millones fue repartido entre dos ganadores que acertaron los 6 números. Cada uno se llevó un total de $3.310 millones aproximadamente.

Finalmente, en el Siempre Sale también hubo ganadores. Los números sorteados fueron 00, 07, 21, 25, 29, 35. Con 5 aciertos, 13 personas se repartieron el pozo de $424 millones, llevándose cada uno alrededor de $32 millones.