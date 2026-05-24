Calendario de pagos Anses: quiénes cobran el martes tras el fin de semana largo

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) se prepara para reactivar su calendario de pagos una vez que finalice el fin de semana largo , concentrando la atención en el tramo final del cronograma de haberes. El mismo se mantendrá activo de forma escalonada para los beneficiarios que cobran un haber superior al mínimo.

Este esquema de pagos remanente está destinado específicamente a los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo. Al no haber actividad bancaria el lunes por el feriado nacional, el organismo previsional distribuyó las fechas restantes de la última semana de mayo para garantizar un cobro ordenado en las sucursales.

De esta manera, el cronograma correrá de forma consecutiva a partir del martes 26 de mayo para los documentos terminados en 2 y 3. El miércoles 27 será el turno de los beneficiarios con DNI finalizados en 4 y 5, mientras que el jueves 28 percibirán sus haberes los titulares con documentos terminados en 6 y 7. El cierre definitivo del calendario mensual tendrá lugar el viernes 29 de mayo para los documentos que terminen en 8 y 9.

Anses, pesos argenitnos, aumento, inflación Los jubilados con haberes superiores a la mínima cobran entre el 22 y el 29 de mayo. Shutterstock

Los montos con aumento en mayo

Por fuera del cronograma de días, los haberes de este mes llegaron con un incremento del 3,38% fijado por la fórmula de movilidad vigente. Con esta actualización, la jubilación mínima pasó a un piso de $393.174,10 que, al sumarse el bono extraordinario de $70.000, alcanza un total de $463.174,10, mientras que el haber máximo escaló hasta los $2.645.689,38.

Esta suba también modificó las escalas de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez que quedaron en $345.221,87, la PUAM que se ubicó en $384.539,28 y la Asignación Universal por Hijo (AUH) que pasó a ser de $141.286 por cada menor.