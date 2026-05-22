La Anmat prohibió una marca de productos de limpieza en todo el país
La Anmat prohíbe la comercialización, distribución y publicidad de todos los productos domisanitarios de la marca Maxus.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización, distribución y publicidad de todos los productos domisanitarios de la marca “Maxus” por no contar con registro sanitario habilitante.
La medida fue oficializada a través de la disposición 3064/2026 publicada este 20 de mayo en el Boletín Oficial. Según detalló el organismo, durante tareas de fiscalización detectaron que los productos se promocionaban en páginas web, redes sociales y plataformas de venta online sin estar inscriptos ante Anmat.
Qué productos prohibió Anmat
La prohibición alcanza a todos los lotes de productos de limpieza de la marca “Maxus”, entre ellos:
- desinfectantes,
- limpia pisos,
- lavandina en polvo,
- limpiadores,
- cloro granulado para piletas,
- pastillas de cloro,
- alguicidas,
- desengrasantes,
- detergentes lavavajillas,
- shampoo para auto,
- jabón para ropa,
- lustra muebles,
- ceras,
- suavizantes,
- quitamanchas,
- aromatizantes.
Además, la disposición incluye “todo otro domisanitario” comercializado bajo esa marca hasta tanto regularicen la situación ante el organismo sanitario.
Por qué Anmat tomó la medida
Desde el organismo explicaron que los productos eran vendidos sin registro sanitario y que se desconocen las condiciones de fabricación y control.
La firma responsable había informado previamente que suspendía la fabricación, distribución y comercialización de los productos hasta regularizar los requisitos normativos. Sin embargo, Anmat igualmente avanzó con la prohibición y con el inicio de un sumario sanitario.
El organismo también notificó a Defensa del Consumidor y a las autoridades sanitarias bonaerenses para continuar con las actuaciones correspondientes.