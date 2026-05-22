La Anmat prohibió una marca de productos de limpieza en todo el país

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) prohibió la comercialización, distribución y publicidad de todos los productos domisanitarios de la marca “Maxus” por no contar con registro sanitario habilitante.

La medida fue oficializada a través de la disposición 3064/2026 publicada este 20 de mayo en el Boletín Oficial . Según detalló el organismo, durante tareas de fiscalización detectaron que los productos se promocionaban en páginas web, redes sociales y plataformas de venta online sin estar inscriptos ante Anmat .

La prohibición alcanza a todos los lotes de productos de limpieza de la marca “Maxus”, entre ellos:

Además, la disposición incluye “todo otro domisanitario” comercializado bajo esa marca hasta tanto regularicen la situación ante el organismo sanitario.

La medida alcanza a desinfectantes, lavandinas, detergentes y productos para piletas.

Por qué Anmat tomó la medida

Desde el organismo explicaron que los productos eran vendidos sin registro sanitario y que se desconocen las condiciones de fabricación y control.

La firma responsable había informado previamente que suspendía la fabricación, distribución y comercialización de los productos hasta regularizar los requisitos normativos. Sin embargo, Anmat igualmente avanzó con la prohibición y con el inicio de un sumario sanitario.

El organismo también notificó a Defensa del Consumidor y a las autoridades sanitarias bonaerenses para continuar con las actuaciones correspondientes.