La Anmat tomó una medida que impacta en los importadores de medicamentos y productos médicos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) actualizó los aranceles de los servicios que brinda y modificó el esquema aplicado a los trámites de comercio exterior, para establecer valores más claros, proporcionales y acordes a las tareas de control y fiscalización que realiza el organismo.

La medida se conoció en un informe publicado este martes en el Boletín Oficial y la misma busca corregir diferencias con otros países de la región que generaban distorsiones y una sobredemanda de trámites en Argentina por parte de empresas que operan regionalmente.

Uno de los principales cambios es la implementación de un nuevo esquema para los trámites de comercio exterior, basado en un porcentaje fijo sobre el valor FOB (Free On Board de sus siglas en inglés) declarado de los productos importados. A partir de esta modificación, cerca del 75% de los trámites de importación de medicamentos y productos médicos pasarán a pagar menos de lo que abonaban hasta ahora.

Con el nuevo esquema, los aranceles de importación pasarán a calcularse como un porcentaje del valor FOB declarado, reemplazando las escalas fijas vigentes. Esto permitirá que la mayoría de las empresas pague menos y tenga mayor previsibilidad.

En medicamentos, las importaciones de hasta $95 millones pagarán un 1,5%, cuando hasta ahora abonaban entre un 3% y un 5%, y las superiores a ese monto, un 1,25%. En productos médicos, el corte será en $55 millones y, en alimentos, en $50 millones.

Anmat (6).JPG El edificio de la Anmat. Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ.

Además, se actualizaron los valores vigentes desde enero del año 2025 de las prácticas del INAME, de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) y del Instituto Nacional de Productos Médicos. Estos valores buscan estar en sintonía con los que la industria abona en otros países de la región.

La actualización de aranceles fue trabajada junto con cámaras y representantes del sector, en el marco de un nuevo esquema arancelario que contribuirá al mejor funcionamiento de la Anmat, posibilitando una gestión más ágil y eficiente de los procesos, en beneficio de la salud pública.

La medida se enmarca en el proceso impulsado por el Gobierno nacional para fortalecer los mecanismos de control y garantizar la calidad, eficacia y seguridad de los productos destinados a la salud de la población.