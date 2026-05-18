Anmat actualizó la lista de sustancias prohibidas en cosméticos y perfumes

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) oficializó una nueva disposición que incorpora cambios en la lista de sustancias prohibidas para productos de higiene personal, cosméticos y perfumes. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y adapta la normativa argentina a una actualización aprobada por el Mercosur.

A través de la Disposición 2820/2026 , el organismo incorporó nuevas sustancias químicas que ya no podrán utilizarse en productos regulados dentro del país. La decisión alcanza a artículos de uso cotidiano como cremas, perfumes, maquillaje, shampoos y otros productos de cuidado personal.

Entre las sustancias incorporadas a la lista de prohibidas aparecen el óxido de difenil(2,4,6-trimetilbenzoil) fosfina y la N,N-dimetil-p-toluidina. Según la normativa, estos componentes fueron clasificados como sustancias potencialmente riesgosas para la salud.

La actualización surge a partir de una resolución técnica del Mercosur que modifica el reglamento regional sobre ingredientes que no pueden utilizarse en productos cosméticos y de higiene personal.

Qué cambia con la nueva disposición de Anmat

La normativa modifica una regulación vigente desde 2015 y obliga a las empresas a adecuar sus productos dentro de un plazo de 60 días desde la publicación oficial. Además, los cambios aplican tanto para productos nacionales como importados que se comercialicen dentro del país.

A qué productos afecta

La medida alcanza a:

cosméticos,

perfumes,

productos de higiene personal,

maquillaje,

cremas,

shampoos,

y otros artículos de cuidado corporal regulados por Anmat.

Qué busca la nueva regulación

Desde Anmat señalaron que el objetivo es actualizar estándares sanitarios y reforzar los controles sobre ingredientes utilizados en productos de uso cotidiano. La disposición también busca mantener alineada la normativa argentina con los criterios técnicos y sanitarios vigentes dentro del Mercosur.