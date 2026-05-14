Anmat prohibió espirales, insecticidas y productos de limpieza: los motivos
A través del Boletín Oficial, la Anmat determinó la prohibición de insecticidas, productos de limpieza y cosméticos por irregularidades.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) publicó en el Boletín Oficial una serie de disposiciones que prohíben la comercialización y uso de distintos productos en todo el país. Las medidas alcanzan a artículos cosméticos para el cabello, productos de limpieza y productos contra mosquitos, entre otros.
Cosméticos para el cabello sin registro
En la Disposición 2780/2026, el organismo detectó productos capilares de la marca “Taurina” sin inscripción sanitaria. Entre ellos figuran alisados, shocks de queratina, shampoos y acondicionadores. Según Anmat, estos artículos representan un riesgo para la salud, especialmente porque podrían contener formol, una sustancia no autorizada para alisar el cabello y que puede generar irritaciones, problemas respiratorios e incluso efectos cancerígenos en exposiciones prolongadas.
Productos automotrices y de limpieza
Por otro lado, la Disposición 2794/2026 prohíbe productos domisanitarios para autos de marcas como Cars Willis, Gloss Lab, Revisur, Lambik, Secoo Waterless, Panthom Car, Rino Car Products y Amspro. La medida se tomó tras detectar que varios de estos artículos se comercializaban sin registro o con datos inválidos. Solo se exceptúan algunos productos puntuales de Amspro y Rino que sí cuentan con inscripción oficial.
Productos de limpieza sin control sanitario
En la Disposición 2863/2026, Anmat avanzó contra productos de limpieza de la marca “Re! Refillería Botánica” y aromatizantes “Aromas de la Tierra”. Entre los artículos prohibidos se encuentran limpiadores multiuso, detergentes y jabones líquidos. La investigación determinó que se vendían online sin habilitación, lo que impide garantizar su composición y seguridad.
Insecticidas y domisanitarios irregulares
Finalmente, la Disposición 2864/2026 alcanza a productos de la marca “Gorrión”, entre los que se incluyen insecticidas, desinfectantes y artículos de limpieza. Dentro de este grupo, la Anmat también prohibió espirales contra mosquitos, tabletas termoevaporables y otros productos repelentes, que se comercializaban sin registro sanitario vigente.
El organismo detectó que estos productos se ofrecían sin habilitación, ya que la firma había sido dada de baja previamente. Si bien algunos insecticidas puntuales cuentan con autorización en la provincia de Buenos Aires, su venta queda restringida en el resto del país.