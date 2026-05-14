Anmat prohibió espirales, insecticidas y productos de limpieza: los motivos

A través del Boletín Oficial, la Anmat determinó la prohibición de insecticidas, productos de limpieza y cosméticos por irregularidades.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) publicó en el Boletín Oficial una serie de disposiciones que prohíben la comercialización y uso de distintos productos en todo el país. Las medidas alcanzan a artículos cosméticos para el cabello, productos de limpieza y productos contra mosquitos, entre otros.

Cosméticos para el cabello sin registro En la Disposición 2780/2026, el organismo detectó productos capilares de la marca “Taurina” sin inscripción sanitaria. Entre ellos figuran alisados, shocks de queratina, shampoos y acondicionadores. Según Anmat, estos artículos representan un riesgo para la salud, especialmente porque podrían contener formol, una sustancia no autorizada para alisar el cabello y que puede generar irritaciones, problemas respiratorios e incluso efectos cancerígenos en exposiciones prolongadas.

Los productos de esta marca podrían contener formol. Foto: Shutterstock Algunos productos podrían representar un riesgo para la salud por su composición desconocida. Foto: Shutterstock

Productos automotrices y de limpieza Por otro lado, la Disposición 2794/2026 prohíbe productos domisanitarios para autos de marcas como Cars Willis, Gloss Lab, Revisur, Lambik, Secoo Waterless, Panthom Car, Rino Car Products y Amspro. La medida se tomó tras detectar que varios de estos artículos se comercializaban sin registro o con datos inválidos. Solo se exceptúan algunos productos puntuales de Amspro y Rino que sí cuentan con inscripción oficial.

Productos de limpieza sin control sanitario En la Disposición 2863/2026, Anmat avanzó contra productos de limpieza de la marca “Re! Refillería Botánica” y aromatizantes “Aromas de la Tierra”. Entre los artículos prohibidos se encuentran limpiadores multiuso, detergentes y jabones líquidos. La investigación determinó que se vendían online sin habilitación, lo que impide garantizar su composición y seguridad.