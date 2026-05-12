Plazo fijo en Banco Nación: cuánto rinde $2 millones tras el cambio de tasas

Tras la última modificación en las tasas, se conoció cuánto rinde hoy un plazo fijo de $2 millones en el Banco Nación.

El Banco Nación volvió a recortar esta semana la tasa de interés del plazo fijo y modificó el rendimiento que obtienen los ahorristas. Con este nuevo esquema, una inversión de $2 millones a 30 días ofrece ganancias que rondan los $28 mil, dependiendo del canal utilizado para constituir el depósito.

Actualmente, la entidad pública paga una Tasa Nominal Anual (TNA) de 17% para los plazos fijos realizados en sucursal y de 17,5% para aquellos constituidos de manera electrónica. De esta manera, quienes inviertan $2 millones durante 30 días obtendrán intereses por $27.945,21 en sucursal y $28.767,12 a través de canales digitales.

Cuánto paga hoy el Banco Nación por un plazo fijo a 30 días

Así, el monto total al vencimiento será de $2.027.945,21 para quienes opten por la modalidad presencial y de $2.028.767,12 para quienes realicen la operación desde home banking o la aplicación móvil. Además, la Tasa Efectiva Anual (TEA) quedó en 18,39% para la opción en sucursal y en 18,98% para la electrónica.

La nueva baja en las tasas del Banco Nación se da en un contexto de ajustes que también impactan en otras entidades financieras. Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas para plazos fijos a 30 días oscilan actualmente entre el 15% y el 19,5%. El Banco Provincia lidera con una TNA de 19,5%, seguido por el BBVA con 18,75% e ICBC con 18,8%.