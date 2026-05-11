Se mueven las tasas: dónde conviene poner tu plazo fijo este 11 de mayo

Las tasas de plazo fijo volvieron a mostrar movimientos este 11 de mayo y varios bancos ajustaron nuevamente sus rendimientos para depósitos a 30 días. Mientras algunas entidades mantuvieron sus porcentajes, otras recortaron la Tasa Nominal Anual (TNA), especialmente entre los bancos tradicionales.

Actualmente, la diferencia entre la tasa más alta y la más baja llega a 10 puntos porcentuales, algo que impacta directamente en el bolsillo de los ahorristas.

Dentro del grupo de bancos con mayor volumen de depósitos, el Banco Provincia continúa ofreciendo la mejor tasa con una TNA del 19,5%. Detrás aparecen ICBC con 18,8%, BBVA con 18,75%, Galicia con 18,25% y Banco Macro con 18%.

Uno de los cambios más notorios fue el del Banco Nación, que hasta hace pocos días ofrecía 18,5% y ahora bajó al 17,5%. Más abajo quedaron Banco Ciudad y Credicoop también con 17,5%, Banco Patagonia con 16% y Santander con apenas 15%, la tasa más baja entre las principales entidades.

En un plazo fijo los rendimientos comienzan a generarse después de 30 días. Foto: Shutterstock Las entidades digitales y financieras pequeñas siguen liderando el ranking. Foto: Shutterstock

Qué bancos pagan más por un plazo fijo

Las tasas más altas siguen apareciendo en bancos digitales y compañías financieras que buscan captar nuevos ahorristas, incluso permitiendo constituir plazos fijos sin ser cliente. Actualmente, las mejores ofertas las encabezan Reba Compañía Financiera y Crédito Regional, ambas con una TNA del 25%.

Detrás aparecen Banco Masventas, Banco Meridian, Banco VOII y Bibank, todos con tasas del 24%. También se destacan Banco CMF con 23,25%, Banco Bica con 23% y Banco del Sol con 22%, porcentajes que se ubican muy por encima de los ofrecidos por la mayoría de los bancos tradicionales.

Cuánta diferencia hay entre un banco y otro

La diferencia entre invertir en un banco que paga 15% y otro que ofrece 25% puede ser importante incluso en colocaciones pequeñas.

Por ejemplo, un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días genera alrededor de $12.300 en intereses con una tasa del 15%, mientras que con una TNA del 25% el rendimiento supera los $20.500. Es decir, la diferencia mensual puede rondar los $8.000 por cada millón invertido.