Cambia el plazo fijo: cuánto rinde invertir $2.000.000 en los principales bancos

El plazo fijo sigue siendo una de las opciones más elegidas por los ahorristas a pesar de la baja de tasas. En mayo, se muestra diferencias claras entre entidades y las ganancias que se pueden obtener de una misma inversión. Mientras algunos bancos superan el 25% anual, los principales del sistema financiero se mantienen por debajo del 20%.

Inversiones: ¿cuánto rinden $2.000.000 en un plazo fijo a 30 días? Al tratarse de una inversión de renta fija, este método permite conocer la rentabilidad exacta desde el momento de la constitución. Por este motivo, comparar las tasas de las distintas entidades bancarias es un paso fundamental antes de avanzar.

Las tasas en los principales bancos El Banco de la Provincia de Buenos Aires lidera los bancos con mayor volumen de depósitos con una tasa del 19,5%, generando un rendimiento de $32.000 en 30 días, seguido de cerca por el Banco Macro (19%) con $31.200 y el ICBC con una ganancia aproximada de $30.900. Por su parte, el BBVA se posiciona levemente por encima del promedio con una tasa del 18,75%, lo que permite sumar unos $30.800 en intereses al finalizar el mes.

El plazo fijo es uno de los métodos de ahorro más elegidos. Foto: Shutterstock Los bancos principales ofrecen tasas por debajo del 20% anual. Foto: Shutterstock

En una franja media se ubican el Banco Nación, el Banco Galicia y el Banco Ciudad, con rendimientos que oscilan entre los $29.500 y los $30.400, basados en tasas que rondan el 18%. Un escalón más abajo aparece el Banco Credicoop, con una ganancia cercana a los $28.700, reflejando la importancia de verificar la TNA vigente en cada entidad antes de constituir el depósito.