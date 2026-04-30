Se mueve el plazo fijo: cuánto rinde invertir $2.000.000 a 30 días en Banco Nación

Las tasas de plazo fijo continúan moviéndose a la baja en abril, pero el instrumento sigue siendo una de las opciones más elegidas por los ahorristas argentinos. Sin regulación del BCRA, cada entidad fija libremente su rendimiento, lo que genera diferencias importantes según dónde se coloque el dinero y cómo se opere.

Invertir $2.000.000 a 30 días ofrece rendimientos variables según el canal utilizado. Al operar por home banking o la app, la Tasa Nominal Anual (TNA) se ubica en un 18,50%, generando intereses por $30.410,96 y un capital final de $2.030.410,96. Por el contrario, si la gestión se realiza de forma presencial en sucursal, la TNA desciende al 18%, reduciendo la ganancia a $29.589,04. Aunque la brecha es estrecha, el canal digital sigue primando como la opción más rentable.

En Banco Nación, operar por home banking en lugar de ir a la sucursal rinde casi $822 más en un solo mes sobre $2 millones invertidos. Foto: Pixels

Entre los grandes bancos, Banco Provincia lidera con 19,5% TNA, seguido por Macro con 19%, ICBC con 18,8% y BBVA con 18,75%. En el extremo más bajo del grupo, Santander ofrece apenas 15% y Credicoop 17,5%.

Banco VOII: 25% TNA

Crédito Regional: 25% / 25,25% (no clientes)

REBA Compañía Financiera: 25% TNA

Banco MasVentas: 24% / 25% (no clientes)

Banco Meridian: 24,5% TNA

BiBank: 24% TNA

Banco CMF: 23,25% TNA

Banco BICA: 23% TNA

Banco del Sol: 22% TNA

Qué tener en cuenta

La diferencia entre el banco que menos paga y el que más paga supera los 10 puntos porcentuales, algo que en montos grandes se nota de forma concreta. En un plazo fijo de $2.000.000 a 30 días, colocar el dinero en un banco con 25% TNA en lugar de uno con 15% puede significar más de $16.000 de diferencia en un solo mes.

Vale recordar que operar por home banking o app no solo es más cómodo sino que en la mayoría de los bancos también rinde más. Una diferencia pequeña en porcentaje se convierte en pesos reales al final del mes.