Resultados del Quini 6: los números ganadores del miércoles 29

Quini 6: los números ganadores del sorteo del miércoles 29 fueron revelados, dejando grandes pozos acumulados para el próximo fin de semana.

El Quini 6 tuvo una nueva edición este domingo y volvió a dejar premios millonarios, aunque sin grandes ganadores en las modalidades principales. Con varios pozos vacantes, el monto acumulado sigue creciendo de cara al próximo sorteo.

Resultados del Quini 6: sorteo edición 3368 En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números que salieron fueron 04, 06, 07, 13, 19 y 43. El pozo de $959.232.909,60 quedó vacante, ya que no hubo apostadores que lograran acertar los seis números.

En La Segunda del Quini, los números sorteados fueron 03, 05, 12, 14, 32 y 34, con un pozo de $780.000.000. Al igual que en el sorteo principal, no se registraron ganadores, por lo que el premio también se acumula.

Por su parte, la modalidad Revancha puso en juego uno de los montos más altos de la jornada, con $3.546.932.522,40. Los números fueron 01, 08, 16, 25, 33 y 43, pero tampoco hubo ganadores, dejando el pozo vacante.

Donde sí hubo reparto de premios fue en el Siempre Sale. En esta modalidad, los números sorteados fueron 03, 06, 15, 19, 38 y 45. Un total de 25 apostadores acertaron cinco números y cada uno se llevó $11.580.923,16.