Quini 6: un apostador se llevó casi $1.000 millones y crece el pozo para el próximo sorteo

Un afortunado acertó los números del Quini 6 y se llevó un premio millonario. El próximo sorteo promete un pozo aún mayor.

El Quini 6 volvió a captar la atención este domingo 26 de abril de 2026 con un pozo millonario en juego. A diferencia de jornadas anteriores, esta vez hubo un gran ganador en una de las modalidades principales, mientras que otros premios importantes quedaron vacantes y siguen acumulando para el próximo sorteo.

Resultados del Quini 6: sorteo edición 3368 En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números que salieron fueron 16, 17, 20, 28, 30 y 42. El pozo de $780.000.000 quedó vacante, por lo que se acumula para el próximo sorteo.

La sorpresa llegó en La Segunda del Quini, donde un apostador de Cañada de Comez, provincia de Santa Fe logró acertar los seis números: 01, 04, 06, 15, 20 y 28. De esta manera, se llevó un premio de $965.697.295,50, convirtiéndose en el gran ganador de la jornada.

En tanto, la modalidad Revancha, que tenía en juego más de $3.210 millones, no tuvo ganadores. Los números sorteados fueron 02, 09, 32, 40, 41 y 42, dejando el pozo vacante.

Por último, en el Siempre Sale, los números fueron 11, 14, 20, 34, 38 y 40. En esta ocasión, 18 apostadores acertaron cinco números y cada uno se llevó $20.953.876,50, repartiendo así el pozo total.