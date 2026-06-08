Quini 6: un apostador ganó el millonario pozo de La Segunda

El Quini 6 volvió a repartir millones este domingo 7 de junio en un nuevo sorteo que dejó un único ganador en la modalidad La Segunda. Mientras tanto, los importantes pozos del Tradicional y la Revancha quedaron vacantes y seguirán acumulando para el próximo juego.

Los sorteos del Quini 6 se realizan todos los miércoles y domingos desde las 21.15 y convocan a miles de apostadores en todo el país en busca de los premios más importantes de la lotería argentina.

En el Tradicional Primer Sorteo, los números favorecidos fueron 07, 13, 17, 27, 29 y 41. El pozo de $1.416.937.636,80 quedó vacante al no registrarse ganadores con seis aciertos.

La gran noticia de la noche llegó en la modalidad La Segunda, donde un apostador de la provincia de Corrientes logró acertar los seis números y se llevó un premio de $1.416.937.636,80. Los números sorteados fueron 03, 06, 08, 20, 21 y 29.

Por su parte, en la modalidad Revancha, los números favorecidos fueron 12, 17, 22, 32, 39 y 42. El pozo acumulado de $1.581.875.751,60 no tuvo ganadores y continuará creciendo para el próximo sorteo.

Finalmente, en el Siempre Sale, hubo 24 apuestas ganadoras con cinco aciertos. Cada una cobrará $20.588.944,50. Los números sorteados fueron 12, 21, 23, 31, 41 y 45.

quini.jpg El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego un pozo estimado de $5.600 millones. Foto: Archivo

Cuándo es el próximo sorteo

Tras el sorteo de este domingo, la organización confirmó que la próxima edición del Quini 6 se realizará el miércoles 10 de junio. Para esa ocasión, el pozo estimado total alcanzará los $5.600 millones, una cifra que volverá a captar la atención de miles de apostadores en todo el país.