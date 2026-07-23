Quini 6: no hubo ganadores y el pozo llegó a $10.100 millones

El Quini 6 no tuvo ganadores en sus principales modalidades y el pozo se incrementó a $10.100 millones para el próximo sorteo.

El Quini 6 se sortea todos los miércoles y domingos del año.

El Quini 6 volvió a quedar vacante en sus principales modalidades en su edición 3393 . Tras el sorteo de este miércoles 22 de julio, ningún apostador acertó los seis números y el próximo pozo alcanzará los $10.100 millones. En el Siempre Sale, en cambio, hubo 14 ganadores.

Los resultados del Quini 6 La modalidad Tradicional no tuvo ganadores. Los números sorteados fueron 00 - 05 - 10 - 36 - 41 - 42 y el pozo acumulado de $5.060.737.231,20 quedó vacante.

La misma situación se dio en La Segunda, donde salieron los números 06 - 24 - 31 - 34 - 42 - 43. En esta ocasión tampoco hubo apostadores con seis aciertos, por lo que el premio de $2.346.625.033,20 quedó sin dueño.

Tampoco hubo ganadores en la modalidad Revancha. Los números favorecidos fueron 01 - 08 - 18 - 30 - 38 - 43 y el pozo de $800.000.000 quedó vacante.

Hubo 14 ganadores en el Siempre Sale La única modalidad que repartió premios fue Siempre Sale, donde se sortearon los números 02 - 07 - 20 - 23 - 44 - 45. En esta oportunidad hubo 14 apostadores con cinco aciertos, que recibirán un premio de $24.971.212,29 cada uno.