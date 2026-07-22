Plazo fijo: cuánto rinde invertir $1.500.000 a 30 días

Comparar las tasas de interés que ofrecen las entidades financieras antes de constituir un plazo fijo puede marcar la diferencia en el rendimiento obtenido. Actualmente, las tasas nominales anuales (TNA) se ubican entre el 16% y el 23%, según los datos informados al Banco Central (BCRA).

Si bien el rendimiento de los plazos fijos mantiene una tendencia descendente desde hace varios meses, esta alternativa continúa siendo una de las preferidas por los ahorristas que buscan previsibilidad y conocer de antemano cuánto dinero obtendrán al vencimiento. Se trata de una opción especialmente útil para quienes saben que no necesitarán disponer de esos fondos durante un período determinado.

Otro aspecto a tener en cuenta es el canal elegido para constituir la inversión. En muchos bancos , la rentabilidad varía según si el plazo fijo se realiza de manera electrónica o en una sucursal. Por ejemplo, en el Banco Nación, un plazo fijo de $1.500.000 a 30 días constituido por homebanking ofrece una TNA del 19%, con una ganancia de $23.424,66 y un monto final de $1.523.424,66.

En cambio, si el mismo plazo fijo se constituye de forma presencial en una sucursal, la TNA desciende al 15,5%. En ese caso, la ganancia es de $19.109,59 y el monto total al vencimiento alcanza los $1.519.109,59.

En otros bancos de mayor volumen de depósitos, como el Banco Provincia, la tasa asciende al 19,5%. Con una inversión de $1.500.000 a 30 días, el rendimiento es de $24.041,10 y el capital final llega a $1.524.041,10.

Las tasas de interés no logran superar la inflación informada por el Indec. Foto: Shutterstock

Los bancos y entidades que ofrecen las tasas más altas

Mientras los diez bancos con mayor volumen de depósitos registran una TNA promedio del 17,67%, otras entidades financieras ofrecen rendimientos más elevados y alcanzan un promedio del 20,79%.

Entre las mejores opciones se encuentran Reba Compañía Financiera y Crédito Regional, que pagan una TNA del 23%. Les siguen Banco Meridian (22,25%) y entidades como Banco Bica, Banco CMF y Banco Voii, que ofrecen una tasa del 22%.

Qué pasa al comparar el rendimiento con la inflación

Al comparar estos rendimientos con la inflación, el panorama cambia. El último dato informado por el Indec mostró que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio fue del 1,9% mensual. En un plazo fijo a 30 días, incluso la tasa más alta del mercado (23% TNA) genera un rendimiento cercano al 1,89% mensual, por lo que prácticamente iguala la inflación, pero no logra superarla. El resto de las tasas ofrecidas por los bancos queda por debajo de ese nivel.