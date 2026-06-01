Sube el plazo fijo: cuánto se gana en los principales bancos con $1.000.000 a 30 días

El plazo fijo vuelve a moverse: descubrí cuánto podés ganar en los principales bancos con un millón de pesos a 30 días.

El plazo fijo sigue siendo una de las opciones más utilizadas por los argentinos para invertir sus ahorros en pesos. Foto: Shutterstock

Las tasas de interés del plazo fijo volvieron a moverse en los últimos días y algunos bancos comenzaron a mejorar el rendimiento que ofrecen a los ahorristas. El cambio más relevante fue el del Banco Nación, que elevó su tasa nominal anual (TNA) al 19 por ciento.

De acuerdo con los datos informados al Banco Central de la República Argentina (BCRA), las entidades con mayor volumen de depósitos ofrecen rendimientos que van desde el 15 por ciento hasta el 19,5 por ciento anual para colocaciones a 30 días.

Cuánto se gana con $1.000.000 en los principales bancos Quienes inviertan $1.000.000 en un plazo fijo a 30 días pueden obtener ganancias que van desde poco más de $12.000 hasta cerca de $16.000, dependiendo de la entidad elegida. Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, el mejor rendimiento lo ofrece actualmente el Banco Provincia, con una tasa nominal anual del 19,5 por ciento, que permite obtener alrededor de $16.027 en intereses al finalizar el período.

Detrás se ubican el Banco Nación, con una ganancia estimada de $15.616, y el BBVA, que permite obtener cerca de $15.411. Más abajo aparecen entidades como Galicia, Macro, ICBC y Credicoop, mientras que Santander se encuentra entre los que ofrecen menor rendimiento dentro del grupo de los bancos más grandes, con una ganancia aproximada de $12.329 por cada millón de pesos invertido durante 30 días.

A partir de qué monto en el plazo fijo el banco le debe informar a la AFIP. Foto: Walter Moreno/MDZ. Fotografía con Moto G32 La rentabilidad de un plazo fijo puede variar significativamente según la entidad elegida. Foto: Walter Moreno/MDZ. Fotografía con Moto G32