Cambió el plazo fijo: cuánto podés ganar hoy invirtiendo $1 millón

Conocer las tasas de interés de las diferentes entidades ayuda a los pequeños ahorristas a decidir dónde invertir o si el plazo fijo tradicional sigue siendo la mejor opción para hacer rendir su dinero. En esta oportunidad, te contamos banco por banco cuánto podés ganar depositando un millón de pesos a un mes de plazo.

En primer lugar, es importante destacar que las tasas de interés de ninguna entidad superan el 24% anual. Esto significa que el máximo rendimiento que se puede obtener actualmente con un depósito de un millón de pesos ronda los $20.000 mensuales. Este porcentaje máximo es ofrecido por entidades más chicas o digitales como Banco Masventas, Banco Voii y Crédito Regional Compañía Financiera.

Detrás de las líderes aparecen otras entidades financieras que también ofrecen tasas atractivas y competitivas para los ahorristas. Entre los bancos que pagan alrededor del 23% anual se encuentran Banco Bica (23%), Banco CMF (23,25%) y Banco Meridian (23,5%). En estos casos, una colocación de $1 millón genera una ganancia neta de entre $19.166 y $19.583 en apenas 30 días.

Por otro lado, algunas entidades mantienen sus rendimientos un escalón más abajo, con tasas cercanas al 22%. En este grupo se destacan los bancos digitales del Sol y Reba, ambos con un retorno del 22% anual. Quienes decidan armar un plazo fijo de $1 millón en estas aplicaciones recibirán una ganancia aproximada de $18.333 al finalizar el mes de depósito.

Rendimientos estables en torno al 20%

Un escalón más abajo se ubica el grupo de bancos con tasas del 20% anual, donde aparecen firmas como Banco Dino y Banco Julio. Para los pequeños ahorristas que opten por dejar sus fondos en estas instituciones, la renta mensual fija por invertir un capital de $1 millón se posicionará en torno a los $16.666.

Más abajo en la tabla aparecen las entidades con rendimientos del 19%. En este sector se destaca el Banco Provincia, que ofrece una TNA del 19,5%, seguido por el Banco de Comercio y el Banco de Formosa, ambos con un 19% anual. En este escenario, las ganancias mensuales para una inversión de $1 millón oscilan entre los $15.833 y los $16.250.

Plazo fijo: cuánto rinde invertir $500.000 en noviembre de 2024. Foto: Shutterstock Elegir bien dónde invertir puede aumentar notablemente la ganancia mensual del plazo fijo. Foto: Shutterstock

Cuánto pagan los grandes bancos tradicionales

Finalmente, entre los bancos tradicionales con mayor volumen de depósitos, las tasas continúan siendo las más bajas del mercado. Por ejemplo, el Banco Santander ofrece un 15% anual, mientras que el Banco Nación, el ICBC y el Credicoop se ubican en torno al 17,5%. Esta diferencia hace que las ganancias mensuales por un millón de pesos sean considerablemente menores frente a las financieras que lideran el ranking.