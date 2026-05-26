Jubilados y pensionados de Anses: cuánto se cobra en junio

Los jubilados y pensionados de Anses recibirán un triple beneficio en junio que incluye aumento, medio aguinaldo y un bono refuerzo.

De cara al próximo mes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) activará un triple beneficio para jubilados y pensionados que impactará directamente en sus bolsillos. El esquema incluye el Sueldo Anual Complementario, aumento y la continuidad del bono refuerzo destinado a los sectores con menores ingresos del sistema previsional.

Bajo el mecanismo de movilidad vigente, los haberes previsionales experimentarán una suba del 2,58 por ciento, un porcentaje que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de abril. A este incremento se acoplará la liquidación de la primera mitad del Sueldo Anual Complementario (SAC), el cual representa el 50% de la mayor remuneración percibida durante el semestre, quedando la segunda parte reservada para diciembre.

Asimismo, el Gobierno mantendrá el esquema de contención para los haberes más bajos mediante un nuevo bono extraordinario de $70.000.

Anses El haber mínimo superará los $674 mil con el refuerzo y el aguinaldo incluido. MDZ

Cuánto cobran jubilados y pensionados en junio Con la aplicación del último incremento y la confirmación del refuerzo previsional, el abanico de asignaciones que se liquidan a través del organismo estatal experimentará un salto significativo en sus montos finales en mano: