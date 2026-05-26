Plazo fijo: banco por banco, las tasas del martes 26 de mayo
Las tasas de plazo fijo presentan disparidades bancarias: mientras algunos ofrecen 24,25% TNA, otros se mantienen por debajo del 20%.
Las tasas de plazo fijo continúan mostrando diferencias importantes entre bancos tradicionales, digitales y entidades financieras más pequeñas. Según el relevamiento publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), algunas entidades llegan a pagar hasta 24,25 por ciento de TNA para colocaciones online a 30 días. Mientras otros, como los bancos con mayor volumen de depósitos, mantienen tasas por debajo del 20 por ciento.
Las tasas de plazo fijo más altas del martes 26 de mayo
Los bancos que lideran el ranking de tasas son:
- Crédito Regional Compañía Financiera: 24,25 por ciento para no clientes
- Banco Masventas: 24 por ciento
- Banco Voii: 24 por ciento
- Banco Meridian: 23,5 por ciento
- Banco CMF: 23,25 por ciento
- Banco Bica: 23 por ciento
Qué tasas ofrecen los principales bancos
Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas informadas son:
- Banco Nación: 17,5 por ciento
- Banco Galicia: 18,25 por ciento
- BBVA: 18,75 por ciento
- Santander: 15 por ciento
- Banco Provincia: 19,5 por ciento
- Banco Macro: 18 por ciento
- ICBC: 17,5 por ciento
- Banco Ciudad: 17 por ciento
- Banco Patagonia: 16 por ciento
- Banco Credicoop: 17,5 por ciento
Qué hay que tener en cuenta antes de hacer un plazo fijo
El BCRA aclaró que las tasas corresponden a colocaciones online en pesos a 30 días por $100.000 y que pueden variar según el monto invertido, el plazo elegido y la entidad financiera seleccionada.
Además, muchos bancos permiten constituir plazos fijos sin necesidad de ser cliente, utilizando únicamente una cuenta bancaria y validación de identidad digital.
Sin embargo, varios especialistas remarcan que muchas de las tasas actuales no logran ganarle a la inflación mensual, algo que hizo que el plazo fijo pierda atractivo frente a otras alternativas de inversión. Aun así, continúa siendo una de las opciones más elegidas por pequeños ahorristas debido a su simplicidad, previsibilidad y bajo riesgo.