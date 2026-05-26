Plazo fijo: banco por banco, las tasas del martes 26 de mayo

Las tasas de plazo fijo continúan mostrando diferencias importantes entre bancos tradicionales, digitales y entidades financieras más pequeñas. Según el relevamiento publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), algunas entidades llegan a pagar hasta 24,25 por ciento de TNA para colocaciones online a 30 días. Mientras otros, como los bancos con mayor volumen de depósitos , mantienen tasas por debajo del 20 por ciento.

Los bancos que lideran el ranking de tasas son:

Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas informadas son:

El BCRA aclaró que las tasas corresponden a colocaciones online en pesos a 30 días por $100.000 y que pueden variar según el monto invertido, el plazo elegido y la entidad financiera seleccionada.

Además, muchos bancos permiten constituir plazos fijos sin necesidad de ser cliente, utilizando únicamente una cuenta bancaria y validación de identidad digital.

Sin embargo, varios especialistas remarcan que muchas de las tasas actuales no logran ganarle a la inflación mensual, algo que hizo que el plazo fijo pierda atractivo frente a otras alternativas de inversión. Aun así, continúa siendo una de las opciones más elegidas por pequeños ahorristas debido a su simplicidad, previsibilidad y bajo riesgo.