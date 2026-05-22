El plazo fijo en la cuerda floja: banco por banco, las tasas de este 22 de mayo

El plazo fijo tradicional atraviesa uno de sus peores momentos debido a la constante reducción de las tasas de interés . Con rendimientos que quedaron muy por debajo de los registros de meses anteriores y de la inflación, los ahorristas se preguntan si todavía vale la pena mantener los pesos inmovilizados o buscar alternativas más rentables.

La desregulación del BCRA en 2024 eliminó el piso mínimo que se imponía a las entidades financieras, permitiendo que cada banco fije su propio porcentaje. Como consecuencia, la tasa nominal anual (TNA) promedio en los bancos con mayor volumen de depósitos se ubica en 17,5% y en otros bancos y entidades financieras en 21,4%.

Esta situación deja una ganancia mensual real que destruye el poder de compra del dinero frente a las proyecciones inflacionarias a corto plazo. Ante este panorama, el instrumento financiero predilecto de la clase media perdió por completo su capacidad de protección y se encuentra en la cuerda floja.

Plazo fijo: qué tasa paga cada banco este 22 de mayo

En el grupo de los diez bancos con mayor volumen de depósitos, el Banco Provincia lidera con una tasa del 19,5% anual. Le siguen el BBVA con un 18,75%, el Galicia con un 18,25% y el Macro con un 18%. En tanto, el Banco Nación, el ICBC y el Credicoop ofrecen un 17,5%, superando levemente al Banco Ciudad que paga un 17%, al Banco Patagonia con un 16% y al Banco Santander, que se mantiene en el fondo de la lista con apenas un 15% anual.

Por otro lado, las entidades medianas, provinciales y digitales ofrecen rendimientos más altos para captar ahorristas. Los mejores rendimientos del día corresponden a Banco Masventas, Banco Voii y Crédito Regional con un 24% anual, seguidos por Banco CMF con un 23,25% y Banco Bica con un 23%. En el medio se ubican el Banco de Córdoba con un 20,75%, el Banco Hipotecario que llega al 21,5% para no clientes, y opciones como Reba y Banco del Sol que sostienen un 22% de tasa nominal anual.