Aguinaldo de Anses: quiénes cobran y qué grupos quedan excluidos

Anses confirma quiénes recibirán el medio aguinaldo de junio junto con el aumento y quiénes quedan fuera del pago.

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recibirán en junio el medio aguinaldo junto con el aumento previsto para ese mes. Sin embargo, no todos los beneficiarios del organismo acceden a este pago extra.

Para junio de 2026, las jubilaciones tendrán una actualización del 2,6 por ciento y, además, el Gobierno evalúa mantener el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos. A esto se suma el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo.

Con la actualización confirmada, la jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) pasará de $393.174,10 a $403.317,99. Si se suma el bono de $70.000 y el medio aguinaldo de $201.659, el ingreso total alcanzará los $674.976,99.

ANSES El calendario de pagos de Anses para junio ya tiene fechas estimadas según terminación de DNI. Foto: Archivo

Qué grupos cobran aguinaldo de Anses El aguinaldo corresponde únicamente a prestaciones contributivas. Por ese motivo, sí lo cobran: