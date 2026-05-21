Aguinaldo de Anses: quiénes cobran y qué grupos quedan excluidos
Anses confirma quiénes recibirán el medio aguinaldo de junio junto con el aumento y quiénes quedan fuera del pago.
Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recibirán en junio el medio aguinaldo junto con el aumento previsto para ese mes. Sin embargo, no todos los beneficiarios del organismo acceden a este pago extra.
Para junio de 2026, las jubilaciones tendrán una actualización del 2,6 por ciento y, además, el Gobierno evalúa mantener el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos. A esto se suma el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo.
Con la actualización confirmada, la jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) pasará de $393.174,10 a $403.317,99. Si se suma el bono de $70.000 y el medio aguinaldo de $201.659, el ingreso total alcanzará los $674.976,99.
Qué grupos cobran aguinaldo de Anses
El aguinaldo corresponde únicamente a prestaciones contributivas. Por ese motivo, sí lo cobran:
- Jubilados del SIPA
- Pensionados
- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)
- Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
Qué grupos quedan excluidos del aguinaldo
En cambio, hay prestaciones sociales de Anses que no incluyen el pago del Sueldo Anual Complementario. Entre ellas se encuentran:
- Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Asignación por Embarazo (AUE)
- Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)
- Tarjeta Alimentar
- Becas Progresar
- Prestación por Desempleo
Cuándo se cobra el aguinaldo de junio 2026
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
- DNI terminados en 0: lunes 8 de junio
- DNI terminados en 1: martes 9 de junio
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio
- DNI terminados en 3: jueves 11 de junio
- DNI terminados en 4: viernes 12 de junio
- DNI terminados en 5: martes 16 de junio
- DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio
- DNI terminados en 7: jueves 18 de junio
- DNI terminados en 8: viernes 19 de junio
- DNI terminados en 9: lunes 22 de junio
Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio