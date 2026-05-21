Quini 6: el sorteo del 20 de mayo dejó nuevos millonarios

El Quini 6 repartió millones en su último sorteo, con ganadores en el Tradicional y La Segunda. La Revancha quedó vacante y acumula un gran pozo.

El Quini 6 volvió a repartir millones este miércoles 20 de mayo en un nuevo sorteo que tuvo importantes ganadores en distintas modalidades. En esta oportunidad, hubo apostadores afortunados tanto en el Tradicional Primer Sorteo como en La Segunda del Quini, mientras que la Revancha quedó vacante.

En el Tradicional Primer Sorteo, un apostador cordobés logró acertar los seis números y se llevó un pozo total de más de $2.449 millones. Los números sorteados fueron 18, 08, 32, 22, 10 y 07.

Los premios más importantes del Quini 6 En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo de más de $1.700 millones. Los números favorecidos fueron 33, 13, 22, 07, 09 y 45. En esta categoría hubo dos ganadores con seis aciertos, que se llevarán más de $800 millones cada uno. Uno de los apostadores es de Entre Ríos y el otro de Santa Fe.

Por otro lado, la modalidad Revancha no tuvo ganadores y el pozo quedó vacante. En esta ocasión, los números sorteados fueron 26, 36, 16, 45, 25 y 42.