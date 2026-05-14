Quini 6: el sorteo del 13 de mayo dejó vacantes y el pozo sigue subiendo

El Quini 6, sin ganadores en sus principales modalidades, pone en juego un pozo récord de $10.100 millones para el próximo sorteo.

El Quini 6 volvió a captar la atención este miércoles con un pozo millonario en juego. En esta ocasión, ninguno de los principales premios tuvo ganadores, lo que hizo que el monto acumulado siga creciendo de cara al próximo sorteo, donde la cifra promete ser aún más impactante.

Resultados del Quini 6: sorteo más reciente En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números que salieron fueron 00, 02, 06, 13, 26 y 34. El pozo de $1.932.472.382,40 quedó vacante, mientras que 17 apostadores acertaron cinco números y se llevaron $2.091.883,76 cada uno.

Por su parte, en La Segunda del Quini, los números fueron 00, 01, 04, 13, 27 y 34. Tampoco hubo ganadores en el primer premio, que acumulaba $1.199.025.676,80. En este caso, 13 jugadores lograron cinco aciertos y cobraron $2.735.540,31 cada uno.

En la modalidad Revancha, los números sorteados fueron 05, 17, 18, 27, 32 y 38. El pozo de $5.213.761.408,80 quedó vacante, lo que explica el fuerte crecimiento del monto total acumulado para el próximo sorteo.

Finalmente, en el Siempre Sale, los números fueron 00, 15, 26, 36, 37 y 40. En esta modalidad hubo 9 ganadores con cinco aciertos, que se repartieron el pozo y cobraron $35.467.389 cada uno.