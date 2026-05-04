Resultados del Quini 6: los números ganadores del domingo 3 de mayo

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo sin grandes ganadores en las principales modalidades y con pozos millonarios que siguen acumulándose.

El Quini 6 tuvo una nueva edición este domingo 3 de mayo y volvió a dejar premios millonarios, aunque sin ganadores en los principales pozos. Con varias modalidades vacantes, el monto acumulado crece y genera gran expectativa de cara al próximo sorteo.

Resultados del Quini 6: sorteo 3370 En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números que salieron fueron 09, 15, 17, 30, 37 y 43. El pozo principal de $1.223.675.359,20 quedó vacante. En el segundo premio con 5 aciertos hubo 23 ganadores, que se llevaron $1.782.739,57 cada uno, mientras que 1.277 apostadores acertaron cuatro números y cobraron $9.632,66.

En La Segunda del Quini, los números sorteados fueron 00, 06, 10, 15, 21 y 25. El primer premio de $780.000.000 también quedó vacante. En esta modalidad, 41 jugadores acertaron cinco números y ganaron $1.000.073,41, mientras que 2.119 apostadores se llevaron $5.805,05 por cuatro aciertos.

Por su parte, la modalidad Revancha volvió a ofrecer uno de los pozos más altos de la jornada, con $3.999.786.966. Los números fueron 05, 07, 19, 28, 29 y 32, pero tampoco hubo ganadores, por lo que el premio se acumula.

Donde sí hubo reparto fue en el Siempre Sale. Los números fueron 00, 12, 22, 28, 41 y 44. En esta modalidad, 14 apostadores lograron cinco aciertos y cada uno se llevó $26.281.855,93.