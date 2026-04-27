Premio récord en el Quini 6: cuánto retiene ARCA del ganador

Un apostador se llevó más de $965 millones en el Quini 6, pero ARCA descuenta un porcentaje significativo.

El sorteo 3368 del Quini 6 dejó un ganador millonario en la modalidad La Segunda, donde un apostador acertó los seis números y se llevó un premio de $965.697.295,50. Sin embargo, el monto final que recibirá no será ese, ya que entra en juego la carga impositiva aplicada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El impacto de ARCA en el premio Según la normativa vigente, ARCA aplica una retención del 31% sobre el 90% del premio total. Este esquema alcanza a los premios obtenidos en juegos de azar organizados en el país, como loterías, rifas y concursos de apuestas deportivas autorizadas.

La base legal de este impuesto se encuentra en la Ley 20.630, que establece el descuento sobre este tipo de ganancias. Solo quedan exceptuados los premios de muy bajo monto, que no superen los $1.200, un límite que en la práctica deja afuera a casi todos los premios relevantes.

Cálculo paso a paso Premio bruto: $965.697.295,50

Base imponible (90%): $869.127.565,95

Impuesto (31%): $269.429.545,44

Monto neto: $599.698.020,51 Quini 6 El Quini 6 volvió a entregar un premio millonario en su último sorteo. X

En términos concretos, más de $269 millones quedan en manos del fisco, mientras que el ganador recibe cerca de $696 millones.