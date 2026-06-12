Confirmaron la feria fiscal de ARCA: desde cuándo rige y qué trámites se suspenden

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la feria fiscal de invierno, que se extenderá entre el 13 y el 24 de julio. Durante ese período se suspenderá el cómputo de distintos plazos administrativos para los contribuyentes, aunque continuarán vigentes los vencimientos de pagos y las facultades de fiscalización del organismo.

La medida fue establecida mediante la resolución 5863, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y alcanza a procedimientos vinculados con materia impositiva, aduanera y de la seguridad social.

La feria fiscal es un mecanismo que suspende temporalmente el cómputo de los plazos administrativos que rigen en diversos procedimientos llevados adelante por ARCA.

Pese a la feria fiscal, ARCA mantendrá sus facultades de control y fiscalización.

Durante su vigencia, los contribuyentes no deberán computar los días hábiles administrativos para responder requerimientos, presentar descargos o actuar en expedientes alcanzados por la medida.

Sin embargo, la feria fiscal no implica la paralización de la actividad del organismo recaudador ni la suspensión de las obligaciones tributarias que mantienen sus fechas de vencimiento habituales.

Qué trámites quedan alcanzados por la feria fiscal

La suspensión de plazos comprende distintos procedimientos administrativos, entre ellos:

Determinaciones de oficio.

Sumarios.

Multas.

Descargos.

Clausuras.

Intimaciones de pago.

Requerimientos efectuados por el organismo.

En todos estos casos, los plazos quedarán interrumpidos durante el período de feria fiscal y volverán a computarse una vez finalizado el plazo establecido por ARCA.

Las claves de la feria fiscal de invierno 2025

Los principales puntos a tener en cuenta son los siguientes:

La feria fiscal regirá desde el 13 hasta el 24 de julio, inclusive.

Durante ese período se suspende el cómputo de los días hábiles administrativos.

Los pagos y presentaciones con vencimiento previsto deberán realizarse en las fechas establecidas.

ARCA mantendrá sus facultades de control y fiscalización.

El organismo podrá continuar realizando notificaciones a contribuyentes, responsables y terceros.

Por este motivo, aunque algunos plazos administrativos quedarán en pausa, los contribuyentes deberán seguir atentos a sus obligaciones fiscales y a las comunicaciones emitidas por el organismo.