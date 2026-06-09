ARCA: el curso clave sobre el Monotributo que se brinda en Mendoza

Guaymallén brinda un curso importante respecto del régimen del Monotributo de ARCA. Cómo inscribirse y cuándo es.

La Municipalidad de Guaymallén confirmó una nueva capacitación destinada a emprendedores del departamento, cuyo objetivo es fortalecer el manejo del Régimen Simplificado del Monotributo y los pasos necesarios para facturar en ARCA, todo desde el celular. Los detalles y fechas clave.

La capacitación es gratuita y presencial, organizada por la Escuela de Oficios y el área de Desarrollo Emprendedor de la Municipalidad de Guaymallén.

Cuándo será la capacitación del Monotributo de ARCA y cómo Las clases-taller se desarrollarán durante dos encuentros de 15 a 17 en la Subdirección de Desarrollo Económico ubicada en Godoy Cruz 1240, esquina Mitre, San José. Los encuentros serán los jueves 11 y 18 de junio.

Durante la capacitación se aprenderá a darse de alta en ARCA sin errores; hacer facturas en 1 minuto desde el celular; controlar ingresos para no pasarse de categoría; y blanquear fondos y evitar retenciones caras de Mercado Pago.

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