ARCA: el curso clave sobre el Monotributo que se brinda en Mendoza
Guaymallén brinda un curso importante respecto del régimen del Monotributo de ARCA. Cómo inscribirse y cuándo es.
La Municipalidad de Guaymallén confirmó una nueva capacitación destinada a emprendedores del departamento, cuyo objetivo es fortalecer el manejo del Régimen Simplificado del Monotributo y los pasos necesarios para facturar en ARCA, todo desde el celular. Los detalles y fechas clave.
La capacitación es gratuita y presencial, organizada por la Escuela de Oficios y el área de Desarrollo Emprendedor de la Municipalidad de Guaymallén.
Cuándo será la capacitación del Monotributo de ARCA y cómo
Las clases-taller se desarrollarán durante dos encuentros de 15 a 17 en la Subdirección de Desarrollo Económico ubicada en Godoy Cruz 1240, esquina Mitre, San José. Los encuentros serán los jueves 11 y 18 de junio.
Durante la capacitación se aprenderá a darse de alta en ARCA sin errores; hacer facturas en 1 minuto desde el celular; controlar ingresos para no pasarse de categoría; y blanquear fondos y evitar retenciones caras de Mercado Pago.
Ejes temáticos principales:
- Módulo 1: Requisitos, CUIT y Clave Fiscal.
- Módulo 2: Alta en ARCA e Ingresos Brutos.
- Módulo 3: Facturación práctica (Facturas «C»).
- Módulo 4: Recategorización y ventas por Mercado Pago.
Para formalizar la inscripción y conocer más detalles sobre la confirmación de cupos, hacer click aquí o comunícarse al WhatsApp de la Escuela de Oficios, 2612645122, de lunes a viernes de 8 a 14.