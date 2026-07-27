ARCA digitalizó un trámite clave para importaciones del Mercosur

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) digitalizó el procedimiento para solicitar la liberación de garantías constituidas por importaciones provenientes del Mercosur. La medida fue establecida mediante la Resolución General 5880/2026, publicada en el Boletín Oficial. Los detalles.

Los importadores y despachantes de Aduana podrán presentar el Certificado de Origen Digital mediante el Sistema Informático de Trámites Aduaneros (SITA).

El mecanismo será utilizado cuando una operación haya sido garantizada por la falta de presentación oportuna del certificado que acredita el origen de la mercadería.

También permitirá tramitar la liberación de las garantías relacionadas con las multas automáticas asociadas a esa documentación.

La Aduana verificará electrónicamente la autenticidad y validez del certificado y notificará mediante el sistema la aprobación o el rechazo de la solicitud.

La digitalización reemplaza la presentación operativa del documento en papel, pero mantiene los controles previstos por el régimen de origen del Mercosur.

El nuevo procedimiento puede reducir tiempos administrativos y costos para importadores, aunque la liberación continuará sujeta a la validación de la documentación presentada.