ARCA: los montos de transferencias que pueden ser informados al organismo

ARCA controla las operaciones financieras que superan determinados montos y puede solicitar documentación para acreditar el origen de los fondos.

En julio, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene vigentes los límites para determinadas operaciones financieras. Cuando se superan esos montos, el organismo puede solicitar información o documentación que respalde el origen de los fondos y los movimientos realizados.

Con el crecimiento de las transferencias a través de cuentas bancarias y billeteras virtuales, la ex AFIP mantiene controles tributarios para detectar posibles inconsistencias entre los movimientos registrados y los ingresos declarados por los contribuyentes, además de prevenir maniobras de evasión fiscal.

En el caso de las transferencias realizadas en monedas digitales o criptomonedas, los montos se convierten a pesos argentinos según la última cotización tipo comprador informada por la entidad obligada a reportar esos movimientos, correspondiente al último día del mes informado.

Mantener coherencia entre los ingresos declarados y los movimientos financieros es clave para evitar observaciones de ARCA. Foto: Freepik Desde qué monto las entidades informan movimientos a ARCA Las entidades financieras solo deben informar aquellas cuentas en las que los ingresos o egresos totales del período, o el saldo final mensual, sean iguales o superiores a $50.000.000 para personas humanas y $30.000.000 para personas jurídicas. En el caso de los saldos, se consideran tanto los importes positivos como los negativos.

Qué documentación puede solicitar ARCA Superar los montos establecidos por ARCA no implica automáticamente una sanción ni el inicio de una investigación. Sin embargo, determinadas operaciones pueden ser alcanzadas por los controles del organismo para verificar que los movimientos sean consistentes con la situación fiscal del contribuyente.