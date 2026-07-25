ARCA: qué pasa si un monotributista no hace la recategorización

Ante la obligación de realizar la recategorización del monotributo, ARCA advierte sobre las consecuencias de no cumplir con el plazo.

La recategorización del monotributo puede realizarse de forma online desde el portal de ARCA con CUIT y clave fiscal. Foto: Walter Moreno/MDZ

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ya habilitó el proceso de recategorización del monotributo, un trámite mediante el cual los contribuyentes deben revisar si los ingresos obtenidos durante los últimos 12 meses se corresponden con la categoría en la que están inscriptos. En caso de haber superado o quedar por debajo de los parámetros establecidos, deberán cambiar de categoría o, si corresponde, salir del régimen simplificado.

Aunque la recategorización se realiza dos veces al año, en febrero y agosto, no todos los monotributistas están obligados a hacer el trámite. Quedan exceptuados quienes lleven menos de seis meses inscriptos en el régimen y aquellos que continúen dentro de la misma categoría. En esta oportunidad, el plazo para completar el trámite vence el 5 de agosto.

La recategorización permite actualizar la categoría del monotributo según los ingresos de los últimos 12 meses. MDZ Qué pasa si no hago la recategorización Si un monotributista estaba obligado a recategorizarse y no lo hace, ARCA puede realizar una recategorización de oficio e incluso aplicar las sanciones previstas por la normativa vigente.

La recategorización de oficio también puede producirse cuando el trámite fue realizado de manera incorrecta. Esto ocurre si el organismo detecta, por ejemplo, que las compras, gastos o acreditaciones bancarias del contribuyente superan el límite máximo de ingresos brutos anuales permitido para la categoría en la que se encuentra inscripto.

En esos casos, el contribuyente recibirá una notificación en su Domicilio Fiscal Electrónico dentro de los 10 días hábiles administrativos posteriores al vencimiento del plazo para realizar la recategorización.